Großes REWE Weihnachtsspiel mit Weihnachtsmann-Wette

Für die Handballer des SC DHfK Leipzig und ihre Fans heißt es im Jahr 2017 nur noch einmal Heimspiel in der ARENA Leipzig. Am 17.12. treffen die Männer von Chefcoach André Haber im großen REWE Weihnachtsspiel auf den zwölffachen deutschen Meister VfL Gummersbach. Zum letzten Handball-Showdown des Jahres in Leipzig hat sich Spieltagspräsentator REWE eine große Weihnachtsmann-Wette gegen die Leipziger Handballfans ausgedacht:



Die Mitarbeiter der Leipziger REWE Märkte wetten, dass es nicht gelingt, zum Handball Bundesligaspiel SC DHfK Leipzig gegen VfL Gummersbach mehr als 5.000 Zuschauer in der ARENA zu begrüßen, die vor Spielbeginn gemeinsam «Oh Tannenbaum» singen.



Wenn REWE die Wette verliert, können sich die Leipziger Kinderstiftung und die Handball-Nachwuchsteams des SC DHfK Leipzig über eine Spende von je 5.000 € freuen!



Die Chancen auf einen prächtigen Jahresabschluss mit gewonnener Weihnachtsmann-Wette stehen gut für die Leipziger Fans, denn zweieinhalb Wochen vor dem letzten Heimspiel des Jahres haben sich die grün-weißen Fans bereits über 3300 Tickets gesichert. Karten für das Weihnachts-Spektakel sind an allen Vorverkaufsstellen und unter http://www.scdhfk-handball.de/tickets erhältlich.



Als weitere Programmpunkte wird es beim großen REWE Weihnachtsspiel eine Tombola mit hochwertigen Preisen, eine Fotostation mit dem Weihnachtsmann und den beliebten DHfK-Kidsclub geben. Außerdem sollen möglichst viele Zuschauer vor dem gemeinsamen Singen rote Weihnachtsmützen für einen Euro erwerben, deren Erlös einem guten Zweck zugutekommt.



Im Rahmen des REWE Weihnachtsspiels besteht zudem die Möglichkeit für eine gemeinsame Weihnachtsfeier mit Kollegen, Freunden und Verwandten in der ARENA Leipzig.



Das Weihnachtsfeier-Special beinhaltet für nur 20 Euro pro Person* ein Vollzahler-Ticket in Preiskategorie 2 für das Bundesligaspiel zwischen dem SC DHfK Leipzig und Gummersbach, einen reservierten Platz an einer weihnachtlich gedeckten Tafel mit Lebkuchen und Stollen sowie einen Begrüßungsglühwein. Abgerundet wird das DHfK-Weihnachtsspektakel mit Live-Musik, Weihnachtsmann für Kinder, einer Fotoaktion sowie der großen Weihnachts-Tombola.



Da nur eine limitierte Anzahl an Plätzen für dieses exklusive Angebot zur Verfügung steht, werden alle Buchungen bis spätestens 10.12.2017 in der Reihenfolge ihres Eingangs bearbeitet. Ihr Buchungsanfragen senden Sie bitte an event@scdhfk-handball.de



*Bei Buchung ab 10 Plätzen, sonst 25 Euro

