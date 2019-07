Pressemitteilung BoxID: 759757 (SauberPerle - Branka Wisgalla)

Die SauberPerle zieht nach Landshut

Reinigungsfirma feiert zehntes Jubiläum mit Büroeröffnung in der Rosengasse

Die Reinigungsfirma SauberPerle ist von Altdorf nach Landshut gezogen und hat am Donnerstag ihre neue Verwaltungszentrale in der Rosengasse 356 eröffnet. Mit der Einweihung feierte das Unternehmen zugleich sein zehnjähriges Bestehen. Oberbürgermeister Alexander Putz und die Bäckerei Mareis als größter Kunde gratulierten stellvertretend für die Gäste aus Politik und Wirtschaft.



Die SauberPerle bietet Reinigungsdienstleistungen für Gewerbe- und Privatkunden an. Zum Angebot gehören unter anderem die Reinigung von Büro- und Geschäftsräumen, Produktions- und Lagerstätten, öffentlichen Gebäuden und Gastronomie. Privatkunden können neben der Reinigung von Zimmern, Fenstern und Teppichen auch einen Wäscheservice und Hilfe bei Einkäufen und Besorgungen in Anspruch nehmen.



Geschäftsführerin Branka Wisgalla hat die Firma im Januar 2009 gegründet und Dank des kontinuierlichen Erfolgs stetig ausgebaut. Seitdem hat sich die SauberPerle vom Ein-Frau-Unternehmen zum professionellen Dienstleister mit 31 Mitarbeitern und Kunden von Freising über Moosburg, Landshut und Vilsbiburg bis nach Dingolfing entwickelt. „Eine Firma wie unsere kann nur mit einem hervorragenden Team bestehen“, sagte Wisgalla. „Wir legen großen Wert darauf, neben einwandfreier Leistung auch einen guten persönlichen Kontakt zu unseren Kunden zu pflegen. Das macht die Partnerschaften sehr harmonisch.“



Größter Kunde ist derzeit die Bäckerei Mareis, wo die SauberPerle die Backstube in Vilsbiburg und die 14 Filialen in der Region in Schuss hält. „Wir sind seit vielen Jahren sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit“, sagte Mareis-Verkaufsleiterin Oleksandra Ostermeier. „Wir profitieren besonders von stabilen Teams und einer sehr geringen Fluktuation bei der SauberPerle. Der größte Pluspunkt ist die intensive persönliche Betreuung durch die Inhaberin Branka Wisgalla.“



Mit dem Umzug in das Herz der Landshuter Innenstadt möchte das Unternehmen nun noch präsenter für die Öffentlichkeit sein. „Wir wollen das Geschäft weiter ausbauen und noch mehr Arbeitsplätze schaffen“, sagte Wisgalla. „Gerade auch für Mütter, die nach der Babypause wieder in das Berufsleben einsteigen möchten.“



Oberbürgermeister Alexander Putz freute sich, das ambitionierte Unternehmen in Landshut begrüßen zu dürfen: „Unternehmergeist ist in unserer stark wachsenden Stadt nicht nur in der Hochtechnologie gefragt, sondern auch in Handwerk und Dienstleistung. Sie bringen alles mit, was die Kunden und Mitarbeiter brauchen.“

