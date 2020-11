Die geplanten Aufführungen von Sasha Waltz & Guests im Dezember 2020 werden aufgrund des Bund-Länder-Beschlusses zu weiteren Vorsorgemaßnahmen gegen die Verbreitung des Corona-Virus entfallen. Die Compagnie wird jedoch alle vier Vorstellungen von »Dialoge 2020 – Relevante Systeme II« vom 3. bis 6. Dezember als Livestream aus dem radialsystem übertragen.



Vom 3. bis 6. Dezember zeigen Sasha Waltz & Guests unter dem Titel »Dialoge 2020 – Relevante Systeme II« live aus dem Berliner radialsystem insgesamt vier Improvisationsabende. 10 Tänzerinnen und Tänzer der Compagnie treffen an jedem Abend auf andere Akteure aus der elektronischen Musikszene Berlins: Acid Pauli am 3.12., Brendan Dougherty am 4.12., Diego Noguera Berger am 5.12. und Lucrecia Dalt am 6.12. Sie begeben sich in einen unmittelbaren intensiven künstlerischen Austausch in Resonanz mit dringlichen Fragen unserer Zeit. Mit diesem Abend kehrt Sasha Waltz konzeptuell nach »Dialoge – Wirbel« 2018 erneut zum Ursprungsgedanken der »Dialoge« zurück, wie sie bereits vor den großen ortsspezifischen Projekten seit Gründung der Compagnie 1993 stattfanden.



Dialoge 2020 – Relevante Systeme II

Sasha Waltz & Guests



Livestream aus dem radialsystem Berlin

3. 4. 5. Dezember, 20 Uhr

6. Dezember 2020, 18 Uhr

https://bit.ly/Dialoge2020-RelevanteSystemelive



Idee

Sasha Waltz

Licht

Olaf Danilsen

Kostüm

Jasmin Lepore



Tanz

Edivaldo Ernesto

Hwanhee Hwang

Annapaola Leso

Nicola Mascia

Zaratiana Randrianantenaina

Aladino Rivera Blanca

Claudia de Serpa Soares

Joel Suárez Gómez

Takako Suzuki

Meg Stuart (5. und 6.12.2020)



Musik

Acid Pauli (3.12.2020)

Brendan Dougherty (4.12.2020)

Diego Noguera Berger (5.12.2020)

Lucrecia Dalt (6.12.2020)



Eine Produktion von Sasha Waltz & Guests.

Sasha Waltz & Guests wird gefördert von der Senatsverwaltung für Kultur und Europa.

