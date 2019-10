Pressemitteilung BoxID: 772273 (SANTAVERDE Gesellschaft für Naturprodukte mbH)

Wohlfühlen zum Verschenken: Das Santaverde Pflege-Set zum Kennenlernen

Auch wenn wir uns noch mitten im Herbst befinden, naht Weihnachten schon wieder mit großen Schritten und damit auch die Frage: Mit welchem Geschenk kann man seinen Lieben eine Freude machen? Für alle, die Wert auf hochwertige Naturkosmetik legen, hat Santaverde die passende Idee:



Das Santaverde Pflege-Set zum Kennenlernen enthält die perfekte Produktkombination für ein frisches, regeneriertes und rundum gepflegtes Hautbild. Ideal zum Verschenken, Ausprobieren oder für die Reise.



Inhalt des Sets:



-1x 15 ml cleansing emulsion

-1x 15 ml cream medium

-1x 15 ml hydro repair gel



Wirkung und Anwendung der enthaltenen Produkte



Die cremige cleansing emulsion reinigt mild und schonend, befreit die Haut gründlich von Make-up und Schmutz und bereitet sie ideal auf die nachfolgende Pflege vor. Reiner Aloe Vera Saft bewahrt die Haut vor Feuchtigkeitsverlust. Apfelsaft löst sanft Hautschüppchen. Kokos- und Sesamöl wirken rückfettend und schützen die sensible Hydro-Lipid-Balance. Verleiht ein geschmeidiges Hautgefühl.



Die ausgewogene cream medium wirkt regenerierend und versorgt die Haut mit schützender Pflege. Reiner Aloe Vera Saft und Hyaluron spenden und binden intensiv Feuchtigkeit. Sanddorn- und Eisenkrautextrakt fördern die Hautregeneration und wirken reparierend. Wertvolle Öle aus Traubenkernen und Avocadofrüchten schützen, beruhigen und regulieren die Hautbalance. Die ausgleichende Pflege hinterlässt die Haut geschmeidig, entspannt und rundum gepflegt.



Das leichte, feuchtigkeitsspendende hydro repair gel ist der Allrounder für jede Gesichtspflege-Routine: Bei Mischhaut oder fettiger Haut als Solopflege und bei trockener Haut wie ein Serum vor der Creme anwendbar. Reiner Aloe Vera Saft und Hyaluron spenden und binden intensiv Feuchtigkeit. Extrakte aus Holunder- und Lavendelblüten beruhigen zusammen mit Nachtkerzenöl irritierte Haut, wirken reizlindernd und reparierend. Mangokernbutter pflegt die Haut und bewahrt ihre natürliche Elastizität. Die zarte Textur zieht sofort ein und verleiht ein hydratisiertes, regeneriertes und entspanntes Hautbild.



Das Santaverde Rezepturprinzip: Aloe statt Aqua



Alle Santaverde Kosmetikprodukte werden nach einem einzigartigen Rezepturprinzip entwickelt: Santaverde ersetzt bei allen Rezepturen die Wasserphase durch reinen Aloe Vera Pflanzensaft (Aloe Barbadensis Miller) aus hauseigenem, kontrolliert biologischem Anbau in Andalusien.



Zertifizierungen



Alle Santaverde Kosmetikprodukte sind nach strengsten internationalen Standards für echte Naturkosmetik NATRUE-zertifiziert. Zudem tragen sie das Tierschutzsiegel Leaping Bunny, das Tierversuche an einzelnen Rohstoffen und an Fertigprodukten auch in Nicht-EU-Ländern wirksam ausschließt. Alle Santaverde Produkte sind zudem nach den Richtlinien der Vegan Society zertifiziert.



Bezugsquellen



Erhältlich sind die Santaverde Produkte in autorisierten Reformhäusern, Biomärkten, ausgewählten Apotheken und Parfümerien sowie direkt auf santaverde.de.

