O Tannenbaum, o Tannenbaum: Santander startet mit traditioneller Wunschbaumaktion

„O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie treu sind Deine Blätter…“ heißt es schon in einem altbekannten Weihnachtslied. Auch Santander bleibt seiner Weihnachtsaktion für Kinder und Jugendliche treu und stellt dieses Jahr bereits zum 13. Mal in Folge einen Wunschbaum in der Unternehmenszentrale am Santander-Platz auf. Neben Lichterketten und Weihnachtskugeln werden vor allem die rund 270 Kinderwünsche der teilnehmenden regionalen Vereine den Weihnachtsbaum schmücken. Ein zweiter Baum wird sich im Foyer des Santander Gebäudes am Nordpark befinden und mit 150 weiteren Wunschzetteln dekoriert.



Santander Mitarbeiter haben die Möglichkeit, sich einen Zettel von dem Weihnachtsbaum zu nehmen und lassen so auch in diesem Jahr wieder weit über 400 Herzenswünsche wahr werden. Heute startete die Aktion mit dem Besuch des fünfköpfigen Projektteams in einer Tagesgruppe der „Evangelischen Jugend- und Familienhilfe gGmbH“ in Viersen. Gemeinsam mit den Kindern bastelte das Team – bestehend aus Santander Mitarbeiterin Ruth Grotenrath und vier Auszubildenden – einige der Wunschzettel, die in der Adventszeit die beiden Bäume in den Gebäuden der Bank schmücken werden. „Einige Kinder persönlich kennenzulernen und Zeit mit ihnen zu verbringen, war eine sehr schöne Erfahrung für uns alle“, so Simon Muckel, Mitglied des Projektteams.



Neben verschiedener Wohngruppen der „Evangelischen Jugend- und Familienhilfe gGmbH“ aus Kaarst können sich die Anvertrauten fünf weiterer regionaler Organisationen über Geschenke im Wert von je 30 Euro freuen. In den Kinderheimen leben überwiegend Kinder und Jugendliche, die wegen körperlicher oder emotionaler Vernachlässigung, Entwicklungsstörungen oder Verhaltensauffälligkeiten nicht mehr bei ihren Eltern aufwachsen können. Darüber hinaus unterstützen die Vereine Alleinerziehende, die die Fürsorge und Betreuung ihrer Kinder nicht selbstständig gewährleisten können.



Die von den Mitarbeitern liebevoll eingepackten Präsente werden am Dienstag, den 19. Dezember 2017, in der Unternehmenszentrale der Santander Consumer Bank in Mönchengladbach am Santander-Platz an die Verantwortlichen der sozialen Einrichtungen überreicht. Die Kinder erhalten die Geschenke dann im festlichen Rahmen der Weihnachtsfeiern ihrer Einrichtungen.



