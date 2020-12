Das Sani Resort, das weltberühmte Familienreiseziel in Griechenland, feiert seinen jüngsten Erfolg bei den WORLD TRAVEL AWARDS 2020. Das Sani Resort freut sich bereits zum zweiten Mal über die Auszeichnung in der Kategorie WORLD’S LEADING FAMILY & BEACH RESORT und ist damit Branchenführer auf globaler Ebene. Im Resort laufen die Vorbereitungen für die Frühjahrssaison 2021, während gleichzeitig gefeiert wird, dass der Sommer 2020 im Sani Resort vollständig Corona-frei verlaufen ist. Mit null Covid-19-Fällen unter Tausenden von Gästen, die das Resort im Jahr 2020 besuchten, setzt das Sani Resort den Standard für ein erfolgreiches Modell für sicheren Urlaub in umfassend getesteter Umgebung.



Frei und sicher im Sani Resort



Das Sani Resort liegt in einem 1.000 Hektar großen ökologischen Reservat und bringt Familien die Natur näher. Das Resort hält sein Versprechen, dass sich Gäste im Sani Sanctuary absolut frei und sicher fühlen können. Mit einem hohen Maß an Betreuung und Privatsphäre an einem abgeschiedenen und luxuriösen Zufluchtsort können Familien ihren persönlichen Lieblingsplatz am sieben Kilometer langen Sandstrand finden oder sich in der Freiheit des 1.000 Hektar großen Naturreservats, inmitten von Pinienwäldern und geschützten Feuchtgebieten bewegen. Dieses Erlebnis können Gäste sich nun für das Jahr 2021 sichern. Hier findet sich das neue Video zur Kampagne 2021.



Familienangebote von Weltklasse



Das Sani Resort hat es sich zur Aufgabe gemacht, Gastfreundschaft auf Weltklasseniveau zu bieten, und wird regelmäßig dafür ausgezeichnet, dass es jedes Jahr neue und innovative Erlebnisse für seine Gäste kreiert. Der Erfolg bei den diesjährigen WORLD TRAVEL AWARDS folgt auf eine erfolgreiche Saison 2020, in der das neu renovierte Porto Sani vorgestellt wurde. Das Porto Sani verfügt über ein komplett neues Hotelkonzept, das sich auf junge Familien konzentriert und launchte zum Auftakt ebenfalls ein neues Little-Guest-Konzept. Damit können Familien, die mit Kindern ins Sani Resort reisen sicher sein, dass die kleinen Gäste, unabhängig von ihrem Alter, auch VIPs sind. Ein komplettes Sortiment an hochwertiger Babyausstattung und essentiellem Zubehör in den Suiten macht das Mitbringen von Kinderwagen, Babybettchen, Flaschensterilisator und Bettwäsche überflüssig. Von den wichtigsten Utensilien bis hin zum „Gro Clock“ Schlaftrainer, Bettschutzgitter und Badewannensitz ist für die kleinen Besucher bestens gesorgt - während die Eltern die wahre Bedeutung eines unbeschwerten Urlaubs entdecken.



Von Beratungssitzungen für Babys und Kleinkinder mit den Carol Mae Baby Consulting Services bis hin zu erstklassigen Baby- und Kindermenüs, die exklusiv von Annabel Karmel entworfen wurden, dem Family Splash Pool und dem aufregenden Sani Adventure bauen diese neuesten Initiativen auf den bestehenden, beeindruckenden Familienaktivitäten auf, die in Zusammenarbeit mit einigen der besten Marken der Welt geschaffen wurden, darunter die Chelsea FC Foundation Football Academy, das Rafa Nadal Tenniszentrum und die brandneue Bear Grylls Survival Academy. Das Sani Resort ist das erste luxuriöses Mittelmeer-Resort welches eine Bear Grylls' Survival Academy eröffnet hat. Diese ist in Partnerschaft mit Bear Grylls entstanden, einem der weltweit bekanntesten Gesichter des Outdoor-Abenteuers und Survival-Trainings.



Frühbucherrabatte und Reiseflexibilität



Für diejenigen, die ihr Familienabenteuer 2021 jetzt planen möchten, bietet das Sani Resort Early Buchungsrabatte von bis zu 30% Rabatt für Urlaubsreisen, die vor dem 28. Februar 2021 gebucht werden. Immer auf der Suche nach Frieden und Erholung bietet das Sani Resort ein umfangreiches Angebot an „Book with Confidence“-Optionen um sicherzustellen, dass Gäste von flexiblen Reiseoptionen profitieren können.



Das Sani Resort wird im April 2021 mit dem gleichen #OnlyatSani-Protokoll wiedereröffnet, das sich im vergangenen Jahr bereits bewährt hat. Erneut werden die Gäste des Resorts eingeladen, die preisgekrönte Atmosphäre und Dienstleistungen zu erleben, bei denen die Familie immer im Mittelpunkt steht.

