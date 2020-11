Grüne Auszeichnung: Das Sani Resort wurde bei den diesjährigen World Travel Awards 2020 als die Nummer eins in der Kategorie „World’s Leading Luxury Green Resort“ ausgezeichnet. Als Marktführer im Bereich luxuriöse Familienreisen überzeugt das Sani Resort durch sein soziales und ökologisches Engagement und sorgt daher für eine besonders nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung. Die Auszeichnung steht für herausragende Bemühungen im Bereich der nachhaltigen und ethischen Geschäftspraktiken. Als Luxusreiseziel arbeitet das Sani Resort stetig daran, die eigene Umweltverträglichkeit zu verbessern und ein Bewusstsein für die Natur an die Gäste zu vermitteln. Der Gewinn bei den diesjährigen World Travel Awards ist ein großer Erfolg für das Unternehmen. Eleni Andreadis, Direktorin für Nachhaltigkeit im Sani Resort erklärt: „Wir sind sehr stolz darüber, bei den diesjährigen Awards in der Kategorie Luxury Green Resort ausgezeichnet worden zu sein. Wir freuen uns darauf, uns auch in Zukunft im nachhaltigen Gastgewerbe stetig weiterzuentwickeln und somit beispiellose Urlaubserlebnisse zu schaffen. Die Auszeichnung ist nicht nur großer Erfolg für das Sani Resort und alle unsere Mitarbeiter, die jeden Tag ihr Bestes geben, sondern spornt uns auch dazu an, unsere ambitionierten Umweltschutzziele weiterhin nach Kräften zu verfolgen.“



Richtlinien und Messbarkeit



Dank der aktuell bestehenden Konzepte und Programme wie dem Sani Green Programm – welches sich auf die Verbesserung der nachhaltigen Gesamtleistung und der Öko-Bilanz des Resorts konzentriert, wurde das Sani Resort in diesem Jahr nominiert. Die World Travel Awards, die weltweit große Anerkennung in der Branche genießen, würdigen damit beispielsweise die verbesserte Energieeffizienz, den Einsatz von erneuerbaren Energiequellen, die Wassereinsparungen und die nachhaltige Gesamtausrichtung des Resorts. Wichtig für eine Nominierung ist dabei besonders die Messbarkeit der Ziele. So unterstützt jede Sani Green-Initiative klar definierte Richtlinien und messbare Ziele, die alle mit den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung im Einklang stehen.



Zu den Erfolgen des Sani Resorts gehören eine dreiprozentige Reduzierung des Energieverbrauchs (im Jahr 2019), eine 48-prozentige Reduzierung des Wasserverbrauchs pro Gast seit 2016 und das Recycling von 200 Tonnen Materialien aller Art in den letzten fünf Jahren. Zusätzlich sind seit 2019 alle Einwegkunststoffe im gesamten Resort abgeschafft worden. Der komplette Stromverbrauch des Sani Resorts wird außerdem aus erneuerbaren Energiequellen gedeckt (Herkunftsgarantie). Der vollständige Nachhaltigkeitsbericht aus 2019 steht hier zur Verfügung.



Aktiver Schutz der Umwelt



Das inmitten eines 1.000 Hektar großen Gelände mit Naturschutzgebiet gelegene Sani Resort, setzt sich aktiv für die Erhaltung des Naturreservates ein. Die Strände besitzen beispielsweise zehn „blaue Flaggen“, die den nachhaltigen Tourismus auszeichnen. Außerdem bietet das Resort seinen Gästen Touren an, die dazu anregen sollen, die Natur aktiv zu genießen. Die Vogelbeobachtungstouren in die Sani-Feuchtgebiete ermöglichen den Gästen einmalige Erlebnisse und die Möglichkeit bis zu 225 verschiedene Vogelarten zu beobachten. Neben der Vogelbeobachtung werden außerdem Exkursionen zu nahegelegen Bienenstöcken oder zur Olivenernte angeboten.



Ausblick und Ziele



Im Mittelpunkt der Nachhaltigkeits-Vision des Sani Resorts steht das Ziel bis 2023 das erste kohlenstoffneutrale Resort Griechenlands zu werden. Der „Null-Kohlenstoff-Fußabdruck“ des Sani Resorts ist – durch die Kompensation der Kohlenstoffemission – bereits jetzt vorhanden. Dennoch werden weitere Projekte für die erneuerbaren Energien entwickelt, die bis 2024 dazu führen sollen, dass die gesamte erneuerbare Energie des Resorts auch in dessen direkter Nähe erzeugt wird. In Verbindung mit diesem Projekt entwickelt das Team des Sani Resort permanent neue Möglichkeiten zur Reduzierung des eigenen Energieverbrauchs.



#OnlyatSaniProtocol



Das Sani Resort eröffnet nach der Winterpause im April 2021 wieder für seine Gäste. Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen: Basierend auf dem Prinzip der Gäste-Fürsorge und unterstützt von internationalen Experten, hat das Sani Resort das einzigartige Sicherheits- und Hygienekonzept #OnlyatSaniProtocol entwickelt. In diesem sind sowohl Covid-Tests für Gäste und Mitarbeiter verankert, als auch zusätzlicher Raum, um ein kontaktloses und physisch distanzierteres Erlebnis innerhalb des Covid-sicheren, familienorientierten Luxus-Resorts zu ermöglichen. Das Sani Resort nutzt dabei seine Position als abgeschiedener und außergewöhnlicher Zufluchtsort – umgeben von Natur – in Griechenland und hat das Gästeerlebnis neu gestaltet, wobei der Schwerpunkt auf den Außenbereichen und der Privatsphäre liegt.

(lifePR) (