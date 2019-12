Pressemitteilung BoxID: 779448 (Sana Klinikum Hof GmbH)

Hingabe und voller Einsatz

Pflege - Ein Beruf. Viele Facetten.

Kaum ein Gesundheitsthema erregt regelmäßig so viel Aufmerksamkeit wie die Zukunft der Pflege. Das liegt zum einen an dem steigenden Pflegebedarf aufgrund des demografischen Wandels und zum anderen an dem Fachkräftemangel in der Branche. Mehr als ein guter Grund, dem Thema Pflege, besondere Aufmerksamkeit zu widmen und einen Blick hinter die Kulissen zu werfen.



Zwei warme dunkle Augenpaare strahlen mich an, als ich Zugang zur Intensivstation erhalte. Trotz der Signaltöne von Monitoren, die daran erinnern, dass hier das Leben oft am seidenen Faden hängt, fühle ich mich willkommen und gut aufgehoben. Stationsleiterin Andrea Wolf und die kürzlich examinierte Pflegekraft Ghazal Mado, begrüßen mich sehr herzlich. Heute habe ich die Möglichkeit mir einen ganz nahen Eindruck über einen Beruf zu verschaffen, der in Deutschland leider viel zu wenig Wertschätzung erfährt und doch so unglaublich wichtig ist – für uns alle!



Im Frühdienst auf der Intensivstation: „Jeder noch so kleine Fortschritt ist mir eine große Freude.“ Den Patienten durch den Tag zu begleiten – eine Herzensangelegenheit.“



06:00 Uhr: Wenn bei Frühaufstehern gerade der Wecker klingelt, beginnt Ghazal Mado ihren Dienst auf der Intensivstation. Die gebürtige Irakerin lebt seit neun Jahren in Hof. In ihrer Heimat kam sie mit dem Pflegeberuf durch ihre Tante in Berührung. Ganz nah jedoch erlebte sie, was es bedeutet, jemanden zu betreuen, als sie ihre Oma zu Hause pflegte. In diesem Moment, sagt sie, „Ging mir das Herz auf“ und ihr war völlig klar, dass sie Menschen helfen und sie begleiten möchte.



Im Frühdienst steht als Erstes die Dienstübergabe auf der Agenda. Gemeinsam mit den Frühdienstkollegen und der Pflegekraft aus dem Nachtdienst werden die Vorkommnisse der Nacht besprochen. „Es gab zwei Neuzugänge, sie sind stabil.“, berichtet die Kollegin. Was an Diagnoseverfahren gelaufen ist, ob die Angehörigen informiert sind und welche Maßnahmen jetzt erforderlich sind, wird abgeklärt. Im Anschluss startet die Morgenrunde und alle Patienten werden aufgesucht.



06:15 Uhr: Mit einem freudigen „Guten Morgen“ betritt Ghazal Mado das Patientenzimmer, weckt die Menschen, die hier auf lebenswichtige technische Geräte angewiesen sind. Sie nimmt den ersten Kontakt auf, überprüft das Befinden und die Vitalzeichen. Am Monitor werden Blutdruck und Puls angezeigt und ständig überwacht. Sind die Laufzeiten vom Tropf optimal eingestellt, gibt es Veränderungen in der Dosierung? Jede Pflegekraft beaufsichtig zwei bis drei Patienten. Neben dem Waschen, Nahrung verabreichen und Bettenaufschütteln, gibt es eine Vielzahl wichtiger Aufgaben, die permanent erledigt werden müssen. Im dreistündlichen Lagerintervall wird die Position der Patienten im Bett verändert. Die Gefahr eines Dekubitus ist gerade bei Intensivpatienten sehr hoch. Eine große Verantwortung liegt auf den Schultern jeder Pflegekraft. Stationsleiterin Wolf betont: „Wir begleiten nicht nur den Patienten, sondern auch die Angehörigen. Vor allem muss man erkennen wie man die Angehörigen führen muss, weil jeder anders mit der Tatsache, einen lieben Menschen in einer bedrohlichen Situation zu sehen, umgeht. Wir fangen die Angehörigen auf und versuchen Ihnen Halt zu geben.“ Schmerz stillen, Mut machen Hoffnung geben – jede Pflegerin, jeder Pfleger lebt täglich in vielen Rollen - so auch die des Beziehungskünstlers in der Vermittlung zwischen Patient, Angehörigen und dem Arzt.



09:00 Uhr: Nach den Visiten und dem Patientenfrühstück geht für Ghazal Mado und ihre Kollegen das pflegerische Tagesgeschäft weiter. Die Anordnungen der Ärzte müssen dokumentiert, Verbände gewechselt, Patienten für die bevorstehenden Operationen vorbereitet, Entlassungspapiere zusammengestellt und neue Patienten aufgenommen werden. Die Mobilisation wird geprüft, das heißt, unter Hilfestellung eines Kollegen aus der Physiotherapie wird geschaut, kann der Patient aufstehen, sich an die Bettkante setzen, funktioniert die Atmung gut. Zudem stehen nun Diagnostikfahrten im Haus an. Jede Pflegekraft begleitet ihre Patienten immer gemeinsam mit einem Arzt auf dem Weg zum MRT oder zu anderen diagnostischen Untersuchungen. „In dieser Zeit überwacht eine andere Pflegekraft ihre weiteren Patienten.“, meint Mado. „An dieser Stelle sei Teamgeist gefragt und der wird auf der Station auch gelebt.“ Andrea Wolf ist stolz auf ihre „Pflegetruppe“. Seit 38 Jahren ist sie nun schon im Hofer Klinikum und bringt eine Menge Erfahrung mit. Froh sei sie über gesunde Mischung zwischen Jung und Alt. „Die jungen Mitarbeiter sind wie „Frischluft“. Sie bringen Elan mit und wir die Erfahrung.“ Sie finde den Austausch für beide Seiten sehr bereichernd. Wenn eine junge Pflegekraft auf die Station kommt, erhält sie einen Fünf-Monatsplan, den sie in enger Begleitung durch einen Praxisanleiter durchlaufen muss. „Auf der Intensivstation gibt es über 50 Prozent Fachschwestern und Fachpfleger, darauf sei sie sehr stolz“, sagt Wolf.



11:30 Uhr: Bevor Ghazal Mado und ihre Kollegen das Essen ausgeben und bei Bedarf bei der Nahrungsaufnahme helfen, strahlt sie mich an und sagt. „Es ist schön für die Patienten, da zu sein und mit ihnen das Tagesziel – ein Stück weiter gekommen zu sein – mit zu erleben. Das gibt diesem Beruf so viel Sinn und Freude.“ In der Zwischenzeit rufen Kollegen aus dem OP an und bitten, frisch operierten Patienten abzuholen, neue Zugänge werden gebettet, Patienten werden auf die peripheren Stationen oder in externe Einrichtungen verlegt. Übergabe- und Entlassbriefe müssen geschrieben, Blutwerte kontrolliert, Infusionen gewechselt werden. Alle Schritte sind gut durchgeplant. Notfälle werden in den Ablauf integriert. Kein Tag gleicht dem anderen.



14:45 Uhr: Ghazal Mado´s Dienst endet, wie er begonnen hat. „Die Übergabe an den Spätdienst ist intensiver als die Frühübergabe“, erklärt sie. „Es findet einfach das meiste bis zum frühen Nachmittag statt.“ Zum Abschied schaut sie noch bei Ihren Patienten vorbei. „Es ist gut, mit dem Gefühl nach Hause zu fahren, dass die Patienten zufrieden sind“, sagt sie, und verlässt für heute die Station.



Um diesen anspruchsvollen Alltag stets gut zu meistern, werden den Pflegekräften bei Sana, regelmäßig Schulungen angeboten. Stationsleiterin Wolf begrüßt die Supervisonen mit Ärzten und Pflegekräften sehr, als auch Seminare, die sich dem besseren Miteinander widmen und Hilfestellungen im Zeitmanagement bieten. Abschließend meint sie: „Das Schöne an der Intensivpflege ist, dass man den Patienten voranbringen und professionell begleiten kann. Dass die Pflege in Deutschland jedoch einen so niedrigen Stellenwert hat, mache sie jedoch sehr traurig.“



Das Sana Klinikum Hof sucht immer nach Verstärkung in den wertvollen Pflegeteams. Sie sind interessiert, dann richten Ihre Bewerbung gern an das Sekretariat der Pflegedirektion, des Sana Klinikums Hof in der Eppenreuther Straße 9 oder per mail an SKH-PDL-Bewerbung@sana.de. Unter der Telefonnummer 09281/98 2336 stehen wir Ihnen gern für Ihre Fragen zur Verfügung. Mehr Informationen finden Sie auch unter: www.sana-klinikum-hof.de/karriere

