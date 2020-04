Pressemitteilung BoxID: 793672 (Sana Klinikum Hof GmbH)

"Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe 2020" Sana Kliniken stehen im Ranking an erster Stelle

Studie von Deutschlandtest und Focus Money zählt Sana Klinikum Hof zu den besten Ausbildungsbetrieben in Deutschland

Laut der Studie von Deutschlandtest und Focus Money wurde das Sana Klinikum Hof ausgezeichnet zu den besten Ausbildungsbetrieben Deutschlands zu gehören. Für die Studie „Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe 2020“ wurden die 20.000 mitarbeiterstärksten Unternehmen in Deutschland zu ihrer Ausbildungsqualität befragt. In der Branche "Krankenhäuser" landeten die Sana Kliniken auf dem 1. Platz mit 100 Punkten. Jährlich werden rund 120 junge Menschen am Sana Klinikum Hof ausgebildet. Dabei legt das Klinikum großen Wert auf Nachwuchsförderung mit dem Ziel, bereits in der Ausbildung eine große Berufszufriedenheit bei den Schülern zu erreichen. Im Fokus liegen die Stärken jedes Einzelnen, diese weiterzuentwickeln und gemeinsam nachhaltig zu lernen. Zu den besonderen Angeboten der Berufsfachschulen zählen beispielsweise Einarbeitungskonzepte, wie das Projekt Students Care oder das Abschlussprojekt „Mit Kopf, Herz und Hand- Schüler leiten eine Station“. Außerdem werden Deutschsprachkurse für ausländische Auszubildende angeboten. Zudem wird eine optimale Schülerbetreuung durch Lehrkräfte, Praxisanleiter und Stationspersonal bereitgehalten, um die Vernetzung von theoretischer und praktischer Ausbildung zu gewährleisten. Die Vergütung der Auszubildenden richtet sich nach einem eigenen SANA Konzern-Tarifvertrag. Nachdem 2019 beschlossen wurde, dass die Ausbildung in der Krankenpflege und in der Altenpflege künftig zu einem Ausbildungsberuf zusammengeführt werden, haben die Diakonie Hochfranken und das Sana Klinikum Hof ihre Kräfte gebündelt. Seit Dezember 2019 beschreiten sie einen gemeinsamen Weg in der Pflegeausbildung. Die bestehenden Berufsfachschulen der beiden Träger wurden in eine gemeinnützige GmbH mit dem Namen - Hochfränkisches Bildungszentrum für Gesundheit und Pflege gGmbH – überführt. Dr. med. Holger Otto, Geschäftsführer des Sana Klinikums Hof, stellt fest: „Für Sana galt und gilt bis heute eine hervorragende Ausbildung als das wichtigste Fundament für die Sicherung der Pflege auch in der Zukunft. Zusammen mit der Diakonie Hochfranken, die ebenfalls über eine sehr lange Erfahrung im Bereich Ausbildung verfügt, bieten wir nun jungen, motivierten Menschen durch unseren Zusammenschluss eine in der Region einzigartige Ausbildungsmöglichkeit in allen Bereichen der Pflege - aus einer Hand. Und an einem Ort. Gegenwärtig haben die beiden Berufsfachschulen knapp 250 Schülerinnen und Schüler.



Interessenten für den neuen Beruf des Pflegefachmannes/der Pflegefachfrau als auch für die weiteren vom Sana Klinikum Hof angeboten Ausbildungsberufe:



Ausbildung zum Operationstechnischen Assistenten (OTA) (w/m/d)



Ausbildung zum Anästhesiologischen Technischen Assistenten (ATA) (w/m/d)



Ausbildung zum Medizinischen Fachangestellten (w/m/d)



können ihre Bewerbung gern an folgende Adresse senden:



Sana Klinikum Hof

Pflegedienstleitung

Eppenreuther Straße 9 | 95032 Hof



Telefon 09281 98-2336

Telefax 09281 98-2614

skh-pdl-bewerbung@sana.de

