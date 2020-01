Pressemitteilung BoxID: 782456 (Sächsisches Staatsweingut GmbH Schloss Wackerbarth)

Wein-Nachwuchs wird auf Schloss Wackerbarth ausgezeichnet

IHK Dresden und Schloss Wackerbarth überreichen Zeugnisse an neuen Jahrgang junger Weinprofis

Im Jahr 2009 gründeten die IHK Dresden und Schloss Wackerbarth gemeinsam die „Sächsische Weinakadamie“. Dazu riefen sie auch eine neue Zusatzqualifikation ins Leben, die IHK-geprüfte Fortbildung zum „Weinberater in der Gastronomie – Schwerpunkt Sächsischer Wein“. Die beiden Partner dieses - deutschlandweit einmaligen -Vorhabens eröffnen damit den Beschäftigten und Auszubildenden aus Hotellerie, Gastronomie und Handel eine anspruchsvolle Zusatzqualifikation. Die Inhalte des Kurses sind neben theoretischen Kenntnissen vor allem auch praktische Einblicke in die Wein- und Sektherstellung. Seit Beginn hat sich dieser mit fast 400 Teilnehmern zu einem Erfolgsmodell entwickelt.



Am 20. Januar zeichnen die IHK Dresden und Schloss Wackerbarth den mittlerweile 9. Jahrgang Weinprofis aus. Um 15 Uhr erhalten die 28 Absolventen im Alter zwischen 18 und 57 Jahren ihre Urkunden bei einer feierlichen Zeugnisübergabe auf Europas erstem Erlebnisweingut.



Über das gesamte letzte Jahr hinweg – vom Rebschnitt bis hin zur Lese – haben sich die angehenden Weinberater an insgesamt acht Seminartagen ein umfangreiches Wein-Wissen angeeignet: Sie verfügen nun über weitreichende Kenntnisse in der Weinherstellung, Rebsortenkunde, Sensorik, Harmonie von Wein und Speisen sowie über den deutschen und internationalen Weinmarkt. Der anspruchsvollen, zweitägigen Prüfung im November 2019 hatten sich 33 Teilnehmer gestellt, von denen 28 diese erfolgreich abschließen konnten. Neben einem schriftlichen Test mussten die Prüflinge ihr erworbenes Wissen in einer Blindprobe und einem Verkaufsgespräch unter Beweis stellen.



Auch in diesem Jahr geben die Weinexperten ihr Wissen an den Nachwuchs weiter: Am 12. Februar 2020 beginnt der nächste Kurs im IHK Bildungszentrum Dresden. Die Anmeldung ist über www.bildungszentrum-dresden.de noch möglich.





