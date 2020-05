Pressemitteilung BoxID: 800752 (Sächsische Krebsgesellschaft e.V.)

Corona-Virus: Premiere von Laufend gegen Krebs in Dresden wird verschoben

Angesichts der aktuellen Situation um das SARS-CoV-2-Virus („Coronavirus“) kann die erste für Juni 2020 in Dresden geplante Auflage von "Laufend gegen Krebs" nicht stattfinden. Das Organisationsteam musste sich für eine Verlegung auf das Jahr 2021 entscheiden.



"Wir bedauern dies, da mit diesem neuen Lauf in Dresden sicher viele neue Erfahrungen und Eindrücke verbunden gewesen wären", so Dr. Ralf Porzig, Geschäftsführer der Sächsischen Krebsgesellschaft e. V. „Unsere bisherigen Erfahrungen mit den Partnern vor Ort und mit der Unterstützung durch die Landeshauptstadt Dresden lassen uns gespannt auf das Jahr 2021 schauen.“



Ein zusätzlicher Lauf als sogenannter Virtual Run wie für Laufend gegen Krebs in Chemnitz ist im Auftaktjahr 2020 für Dresden nicht vorgesehen.



Für den 23.06.2021 ist ein neuer Anlauf für die Benefiz-Veranstaltung geplant. Bei „Laufend gegen Krebs“ soll über verschiedene Aspekte in Zusammenhang mit Krebserkrankungen aufgeklärt und Gelder für Projekte der Sächsischen Krebsgesellschaft und für Sonnenstrahl e. V. Dresden gesammelt werden.



