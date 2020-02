Pressemitteilung BoxID: 788376 (SAAREVENT GmbH)

TON STEINE SCHERBEN - 50 Jahre Scherben - Do, 01.10.2020 - Kleiner Klub

Örtlicher Veranstalter: Saarevent GmbH

Tickets: 22,70 € ab sofort bei eventim.de, bei allen VVK-Stellen und unter garage-sb.de



Wenn für irgendeine deutsche Band das Wort „Legende“ angebracht ist, dann für TON STEINE SCHERBEN. 1970 spielten sie Ihr erstes Konzert beim „Festival der Liebe“ auf Fehmarn. Kurz nach dem dritten Lied „Macht kaputt was euch kaputt macht“ stand die Bühne in Flammen. Und das tut sie im übertragenen Sinn auch heute noch, wenn Gründungsmitglied Kai Sichtermann (Bass) und Funky K. Götzner (Schlagzeug seit 1974, jetzt Cajón) zusammen mit Gymmick, dem Songpoeten aus Nürnberg (Gesang, Gitarre, Piano) die unvergesslichen Songs Rio Reisers und der SCHERBEN live zelebrieren. In diesem Jahr werden die Scherben 50 Jahre alt, die Band feiert dieses Jubiläum mit einem ganz speziellen Programm. Alle Highlights seit 1970, zeitlos und frisch wie am ersten Tag, in all ihrer rauen und ungeschliffenen Schönheit. 50 Jahre Scherben, der Traum geht weiter...



Websites:

https://www.tonsteinescherben.de



TON STEINE SCHERBEN

50 Jahre Scherben

DO, 01.10.2020

Einlass 19:00 - Beginn 20:00 Uhr

Kleiner Klub - Neugässchen 9 - 66111 Saarbrücken

