Sparkassen Broker veranstaltet kostenfreie Webinar-Reihe: Welche Rolle spielt die eigene Persönlichkeit beim Traden?

8 kostenfreie Webinare mit den Experten Maik Thielen & Dr. Raimund Schriek

Vorstellung persönlicher Erfolgsfaktoren für das Handeln mit Wertpapieren

S Broker Akademie mit rund 120 Webinaren pro Jahr





Der S Broker veranstaltet eine Webinar-Reihe über die Rolle der eigenen Persönlichkeit beim Traden. In acht Webinaren widmen sich die Experten Maik Thielen (Senior-Produktmanager beim Sparkassen Broker) und Dr. Raimund Schriek (Wissenschaftler, Entwicklungstrainer und Buchautor) den persönlichen Erfolgsfaktoren beim Handeln mit Wertpapieren.



Wie lässt sich Trading auf die eigene Persönlichkeit abstimmen? Wie schafft man ein trading-freundliches Umfeld? Welche Rolle spielen Eigenschaften wie Geduld, Mäßigung, wertfreies Wahrnehmen, Aufgeschlossenheit und Begeisterung für persönliche Entwicklung? Diese und weitere Fragen stehen im Fokus der Webinar-Reihe „Einfach handeln – überlegen handeln“. „Trading ist eine faszinierende Mischung aus Selbstanalyse, Selbst- und Finanzmanagement und praktischem Handeln von Wertpapieren.“, sagt Maik Thielen, Senior-Produktmanager beim Sparkassen Broker.



Die Webinar-Reihe mit Dr. Raimund Schriek ergänzt das Weiterbildungsangebot der S Broker Akademie. Dieses umfasst neben Seminaren und Webinaren rund ums Thema Trading auch Handbücher und Events wie Live Tradings. Im vergangenen Jahr veröffentlichte die S Broker Akademie rund 120 Webinare. „Wir bauen unser Akademie-Angebot seit Jahren konsequent aus“, betont Jens Wöhler, Mitglied des Vorstandes des Sparkassen Brokers. „Mit unseren Webinaren wollen wir wichtiges Grundlagenwissen vermitteln und unsere Kunden dabei unterstützen, noch erfolgreicher zu investieren und zu traden.“



Die Webinar-Reihe beginnt am 24. Oktober 2017 und endet am 23. November 2017. Ein Einstieg ist jederzeit möglich. Interessenten können sich unter folgendem Link kostenfrei anmelden: Zur Webinar-Reihe



Themen und Termine:





„Wer bin ich?“ – Dienstag, 24.10.2017, 18.00 bis 19.00 Uhr

„Was treibt mich an?“ – Donnerstag, 26.10.2017, 18.00 bis 19.00 Uhr

„Was unterscheidet mich von anderen?“ – Donnerstag, 02.11.2017, 18.00 bis 19.00 Uhr

„Welche Rolle spielt der Faktor Zeit in meinem Trading?“ – Dienstag, 07.11.2017, 18.00 bis 19.00 Uhr

„Wie stimme ich mein Trading auf meine Persönlichkeit ab?“ – Donnerstag, 09.11.2017, 18.00 bis 19.00 Uhr

„Wie schaffe ich mir ein trading-freundliches Umfeld?“ – Dienstag, 14.11.2017, 18.00 bis 19.00 Uhr

„Wie lege ich mir gute Trading-Gewohnheiten zu?“ – Dienstag, 21.11.2017, 18.00 bis 19.00 Uhr

„Wer will ich sein?“ – Donnerstag, 23.11.2017, 18.00 bis 19.00 Uhr





Die Referenten der Webinar-Reihe:



Maik Thielen, Senior-Produktmanager beim S Broker



Maik Thielen ist zertifizierter technischer Analyst (CFTe) und Mitglied in der Vereinigung Technischer Analysten Deutschlands (VTAD). Als Anleger und Trader besitzt er einen großen Erfahrungsschatz im Wertpapierhandel, denn bereits seit seinem Abitur beschäftigt er sich mit Finanzen und Trading. Dadurch kann er nicht nur theoretisches, sondern vor allem auch praktisches Wissen vermitteln. Der Senior-Produktmanager verantwortet beim S Broker seit August 2011 die Bereiche CFD-Handel und S Broker Akademie. Im Rahmen der S Broker Akademie tritt er in Seminaren und Webinaren als Referent auf. Als Trader verfolgt er sowohl einen kurz- als auch mittelfristigen Ansatz und handelt dabei hauptsächlich Aktien, entweder als Direktinvestment oder in Form von CFDs.



Dr. Raimund Schriek, Wissenschaftler, Entwicklungstrainer und Buchautor



Dr. Raimund Schriek ist ein ungewöhnlich vielseitiger Wissenschaftler, der viele Jahre an Universitäten gelehrt und geforscht hat, u. a. in Biochemie, Stressforschung, Neuro- und Ernährungswissenschaft. Wissenschaftsmanagement und die Rolle als Geschäftsführer eines universitätsübergreifenden Netzwerks haben ihn in die Welt der Finanzen geführt. Der erfolgreiche Buchautor veröffentlichte zahlreiche Schriften zu Finanzthemen, darunter auch „Besser mit Behavioral Finance: Finanzpsychologie in Theorie und Praxis“. Nachhaltiges Trader-Coaching ist eng mit seinem Namen verbunden. Daneben tritt er vor allem als Keynote-Speaker auf finanzwissenschaftlichen Veranstaltungen im In- und Ausland auf. Der erfolgreiche Entwicklungstrainer lässt langjährige Erfahrungen aus Systemaufstellung und Körpertherapie in seine Tätigkeiten einfließen. Raimund Schriek versteht sich als unvoreingenommener Sparringspartner und offener Zuhörer. Der Numerologe gilt als Experte in der Analyse von Namen, Zahlen und Rhythmen.

S Broker AG & Co. KG

Der S Broker ist der zentrale Online-Broker der Sparkassen-Finanzgruppe. Rund 131.000 Kunden profitieren von seiner hohen Wertpapierkompetenz und dem breiten, unabhängigen Online-Angebot. Unter dem Motto "Einfach handeln" umfasst die Produktpalette Aktien, Anleihen, Investmentfonds, ETFs, Optionsscheine, Zertifikate, ETCs, CFDs, SFDs und weitere strukturierte Produkte sowie die Zeichnung von Neuemissionen. Zudem bietet der S Broker Sparpläne für Investmentfonds, ETFs, ETCs, Zertifikate, Wikifolios und Aktien an. Gehandelt werden kann an allen deutschen Parkettbörsen, bei XETRA, Quotrix und Tradegate Exchange sowie an 29 Auslandsbörsen. Darüber hinaus verfügt der Sparkassen Broker mit zahlreichen renommierten Partnern über eine der größten deutschen Direkthandelsplattformen. Weitere Informationen zum S Broker finden Sie unter www.sbroker.de

