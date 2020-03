Pressemitteilung BoxID: 790067 (Runze & Casper Werbeagentur GmbH)

Kultur im Kloster

Das Veranstaltungsprogramm 2020 im Kloster Neuzelle

Ein Ausflug zum Kloster Neuzelle ist immer eine Entdeckung. Eine der wenigen vollständig erhalten Barockanlage Europas liegt vor der Haustür der Brandenburger und Berliner. Das Ensemble ist imposant, die Passionsszenen im Museum himmlisches Theater und der Klostergarten einzigartig, die Dauerausstellung informativ und anregend und in der Stiftskirche können die Besucher mehrmals täglich den Gesängen der Mönche im Stundengebet lauschen. Das ganze Jahr über lädt die Stiftung Stift Neuzelle zudem zu einem abwechslungsreichen Kulturprogramm im Kloster ein. Der Genuss ist vorprogrammiert.



Gregor Gysi spricht an fünf Abenden mit namenhaften Gästen, es gibt Konzerte in der Orangerie und im Refektorium, Ausstellungen, Lesungen, Lichtinstallationen, Gartentipps, Führungen, ein Theaterdinner und ein Fastenmahl. Von Mitte Juli bis Mitte August wird die beliebte Oper Oder Spree im Kreuzhof gespielt.



Die Veranstaltungen im Detail



Wie leben die Mönche? An einem klösterliches Fastenmahl mit den Mönchen und Stundengebete mit Gesängen können die Besucher dieses Jahr am 13. März und 11. Dezember an dem Ort erleben, wo die Brüder dies schon vor rund 700 Jahren getan haben. Die Mönche erzählen, worauf es der monastischen Tradition beim Fasten ankommt, wie es geistlich zu verstehen ist, und was man auch außerhalb des Klosters davon lernen kann.



Etabliert, erwartet und begrüßt sind inzwischen die Klostergespräche mit Gregor Gysi. Gysi`s Gäste sind 2020 ARD Chefredakteur Rainald Becker (29. Mai), Fraktionsvorsitzender Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag Dr. Anton Hofreiter (19. Juni), politischer Autor der Wochenzeitung Die Zeit Christian Bangel (22. August), Intendantin des rbb Patricia Schlesinger (11. September) und Bundestagsabgeordneter Bündnis 90/Die Grünen Jürgen Trittin (9. Oktober).



Oper und Konzerte

Eine festliche Gala an der Spree oder Aufführungen an der Oder: das Musiktheaterfestival Oper Oder Spree ist seit mehr als zwanzig Jahren immer wieder ein Höhepunkt im Brandenburger Kulturkalender. Im Mittelpunkt der 23. Opernproduktion stehen die barocken Figuren von Tugend, Schönheit, Weisheit und Vergänglichkeit, die in einer dramatischen Fassung von Georg Friedrich Händels „Der Triumph von Zeit und Wahrheit“ inszeniert werden. Die Aufführungen von Oper Oder Spree sind bekannt für ihre sehr frischen und mutigen Inszenierungen. Acht Sängerinnen und Sänger, die voller Elan und Ideen am Anfang ihres künstlerischen Schaffens sind, geben unter der Regie von Lars Franke und der musikalischen Leitung von Bettina Rohrbeck ihr Bestes.



Hans-Martin Stier ist als Schauspieler u.a. bekannt aus Soko Köln und Hausmeister Krause. Stier liest und erzählt in Neuzelle am 9. Mai mit seiner charismatischen Stimme mitreißend autobiografische Geschichten aus seinem Leben. Dazu wird er von der Band Shipping Company begleitet. Mit südamerikanischen Rhythmen, R&B Songs aus alten Chicagoer Zeiten, Eigeninterpretationen von Rock und Soul Klassikern bringen sie die Stimme von Hans-Martin Stier erst so richtig zum Grooven.



Christina Rommel & Band verwandeln am 30. Mai die Orangerie zur exklusiven Schokoladen-Lounge. Während die Künstler facettenreich die Bandbreite ihres Könnens präsentieren, servieren Schokoladenmädchen die vom Chocolatier frisch zubereiteten Köstlichkeiten. Das Konzert ist bereits ausverkauft.



Spanish Mode ist eine Band mit Faible für Tango Argentino, lateinamerikanischer Volksmusik und Jazz – technische Perfektion und viel Gefühl für die Musik aus dem Süden. Sie spielen leidenschaftlich, pulsierend, melancholisch und freudvoll die vertonten Liebesgeschichten von „Corazon Espinado“ bis “Besame Mucho“. Am 25. Juli verzaubern sie mit jazzigen Klängen, hochklassigen Instrumentalisten und der Sängerin Claudia Wandt.



Ein jüdisches Kammerkonzert gibt das Diplomatische Streichquartett am 8. November. Der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung, Dr. Felix Klein, setzt sich nicht nur für jüdisches Leben in Deutschland ein, sondern ist auch professioneller Musiker. Gemeinsam mit Matthias Hummel, Ernst Herzog und Petra Kießling konzertiert er im Quartett.



Am 29. Dezember schließt das Konzertjahr mit einem festlichen Jahresabschlusskonzert des Dresdner Residenz Orchesters in kammermusikalischer Besetzung. Mit dem Programm Walzerträume klingt das Jahr beschwingt aus.



Lesungen

75 Jahre nach dem Ende des zweiten Weltkrieges greift Kulturland Brandenburg 2020 das Thema "Krieg und Frieden" auf. Im Kloster Neuzelle liest die in Wriezen geborene Schriftstellerin Carmen Winter am 28. März und am 26. September aus verschiedenen Werken der gesamtdeutschen Literaturepoche der

Trümmerliteratur (1945-1952).



Ganz andere Literatur, mit stimmungsvoller Beleuchtung und Picknick im Klostergarten, gibt es am 15. August mit Liebesgedichten und erotischen Kurzgeschichten. Die Lesung Barockgarten bei Nacht lädt zu romantischen Stunden unter dem Sternenhimmel ein.



Theater

Ein biografischer Theaterabend fernab von Heilkräutern und Dinkelbrot ist das Programm Die schon wieder-Hildegard von Bingen dinkelfrei am 16. Mai. Hildegards Leben war voll von Situationen, in denen nichts mehr ging und es am logischsten gewesen wäre, klein beizugeben. Es ging ihr um Selbstbestimmung, Gerechtigkeit und Überwindung lebensfeindlicher Traditionen...ein Abend so rasant, humorvoll und intelligent wie Hildegard selbst.



Passend zum Stück „Der zerbrochne Krug“ gibt es beim Theaterdinner mit dem Theater 89 am 29. August kulinarische Genüsse. Die Gäste sitzen im Kreuzhof des Klosters an festlich gedeckten Tischen. Situationskomik und Wortwitz des Stücks wechseln sich ab mit köstlichen Gängen, die die beiden Neuzeller Restaurants Hotel Prinz Albrecht und Wilde Klosterküche servieren.



Lichterglanz, Gartenkultur und Führungen

Am 10. Oktober erstrahlen bei der Licht-Traum-Nacht kunstvolle Lichtinstallation den Stiftsplatz und zur Langen Nacht der Museen laden beide Museen zu zahlreichen Sonderführungen ein. Die barocke Anlage zeigt sich in nächtlichem Glanz.



Die ganze Gartensaison über ist der Klostergarten ein Ort für informative und anregende Vorträge und Informationsveranstaltungen: am 14. Juni Geschmack der Citrus, am 4. Juli Wie die Pomeranzen wieder in den Klostergarten kamen, 27. September Gärtnerfrühstück und am 15. November Pomeranzen im Winterschlaf. Am 3. Oktober gibt es im Klostergarten bei Herbstzeit ist Pflanzzeit zahlreiche Vorträge rund um das Thema Pflanzen und Garten und regionale Partner präsentieren eine Vielzahl von Pflanzen.



Interessante Hintergrundinformationen bieten das ganze Jahr Führungen wie In und auf dem Weinberg, Dorfspaziergang: Klosterbauten im Ort entdeckten, Von der Gotik zum Barock – Baukunst im Kloster und weitere mehr.



Kloster Neuzelle



Kloster Neuzelle wird von der Stiftung Stift Neuzelle betrieben. Seit 1996 stellt sie die denkmalgeschützte Anlage wieder her, macht sie der Öffentlichkeit zugänglich und fördert Wissenschaft, Bildung und Kultur. Seit 2018 leben wieder Mönche im Kloster Neuzelle.



