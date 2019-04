Pressemitteilung BoxID: 749508 (Runze & Casper Werbeagentur GmbH)

In Zukunft: Europa!

Das große Europafest am 11. Mai 2019 in Charlottenburg-Wilmersdorf

Feiern Sie mit uns Europa! Am Samstag, den 11. Mai, feiert Berlin die Zukunft für Europa! Auf dem Steinplatz und entlang der Hardenbergstraße stellen sich rund 90 Akteure aus Vereinen, Verbänden, Stiftungen, Parteien und Jugend-Initiativen vor, die sich für Europa engagieren.



Der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf und die Senatsverwaltung für Kultur und Europa laden zusammen mit der Berliner Landeszentrale für politische Bildung und der Europäischen Kommission alle Bürger ein, beim großen Berliner Europafest mitzufeiern.



Für viele Bürgerfragen wird es interessante Foren und Partner geben. Wie verbinden uns Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte? Wie kann durch innovative Beteiligungsformen die europäische Idee mit neuem Leben gefüllt werden? Kann Kultur Brücken bauen, um europäischen Zusammenhalt zu erzeugen? Warum ist die diesjährige Europawahl für die Zukunft der Europäischen Union richtungsweisend? Diskutieren Sie mit!



Natürlich kommt auch das Feiern nicht zu kurz. Die große Bühne am Steinplatz bietet ganztägig ein vielfältiges musikalisches Programm. Höhepunkt ist die ABBA-Revival Show mit A4U, die ab 18:15 Uhr für Stimmung sorgt.



Kirk Smith, Peter Fässler und Ulf Dirk Mädler, Vladimir Karparov und die Blues Alligators sowie zahlreiche Rapper, Tänzer, Beatboxer und Chöre bringen den Park am Steinplatz in Schwung. Die Wiese verwandelt sich in ein Tanz- und Picknickfeld und Mitsingen ist ausdrücklich erlaubt.



Im Europazelt an der Hardenbergstraße wechseln sich Kurzfilme mit interessanten Talks ab. Die bekannte Schauspielerin Judith Döker stellt zum Beispiel ihren Film „Kaleidoskop Europa – Drei Fragen: Glück“ vor.



Die Berliner Landeszentrale für politische Bildung am Amerikahaus bietet zusätzlich ein attraktives und vielseitiges Workshop-, Video-, Vortrags- und Diskussionsprogramm an. Im Innenhof ergänzen eine Klanginstallation von Rainer Dunkel und Kunstaktionen oder Performances das Kulturprogramm.



Viele Kreativ-, Mitmach- und Spielangebote an den Ständen entlang der Hardenberg­straße lassen keine Langeweile aufkommen. Hier können Sie Ihr Europawissen testen und Preise gewinnen. Machen Sie Selfies mit Ihrem eigenen Europa-Statement, jazzen Sie mit BrassAppeal entlang der Festmeile oder begleiten Sie die Europinia ein Stück Ihres Weges auf dem Fest. Neben Tanz, Spiel und Information kann man Yoga, Theremin oder Aikido lernen oder beim Rollenspiel zum Brexit mitmachen. Kinder können die Skateboardbahn erkunden, den europäischen Kletterturm erklimmen, Karoke singen oder sich T-Shirts branden lassen. Gastronomische Angebote ergänzen das umfangreiche Angebot.



Das Europafest startet um 11:00 Uhr. Um 12:00 Uhr begrüßt Sie Bürgermeister und Senator für Kultur und Europa, Dr. Klaus Lederer, persönlich auf der Bühne und hat mit Beate Stoffers, Richard Kühnel, Frank Piplat und Oliver Schruoffeneger kompetente Partner an seiner Seite für die Eröffnung des Bühnenprogramms mit einem Europa-Talk.



Anlage: Liste der Aktions- und Infostände beim Europafest 2019

