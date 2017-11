Die RundfunkchorLounge startet in die zweite Saison

Die RundfunkchorLounge, das neue Erfolgsformat des Chores, geht in die zweite Saison. Bettina Rust präsentiert den ersten Abend am 22. November zum Thema »Beruf und Berufung« im silent green Kulturquartier in Berlin-Wedding. Neben Vokalmusik in großer und kleiner Besetzung erwarten das Publikum erneut anregende Gespräche mit wechselnden Gästen und Themen in entspannter Atmosphäre, DJ Jueri Gagarino sorgt für das passende Ambiente.



Nach drei ausverkauften ersten Durchgängen beleuchtet die kommende RundfunkchorLounge jüngste gesellschaftliche Entwicklungen in puncto Beruf oder Berufung, Hobby, Leidenschaft oder Profession. Die rbb-Moderatorin Bettina Rust, bekannt für ihre legendäre »Hörbar Rust« auf radioeins, diskutiert mit Prof. Ulrich Weinberg, Leiter der School of Design Thinking am Potsdamer Hasso-Plattner-Institut, und dem Journalisten und Autoren Michael Wolf, mit dem leidenschaftlichen Pädagogen und Musiklehrer Heiko Ramsthaler sowie mit Chefdirigent Gijs Leenaars und Mitgliedern des Rundfunkchores Berlin. Was heißt »Arbeit« heute? Muss der Begriff in einer digitalisierten und globalisierten Welt neu definiert werden? Stirbt das klassische »Hobby« aus?



Die Musik spiegelt das Thema des Abends: In der achteckigen Kuppelhalle erklingen Teile aus der »Petite Messe solennelle« von Rossini, der seine Profession stets nur als Mittel verstand, genug Geld zu verdienen – um sich schließlich ganz seiner Leidenschaft zu widmen: dem Kochen. Dazu ein Psalm des »Hobbykomponisten« und »eigentlichen« Versicherungsagenten Charles Ives, der das Komponieren bewusst in die Freizeit verlegte, sowie Musik von Mendelssohn Bartholdy, der nie zwischen Hobby und Beruf wählen musste, und Werke von Barber, der seiner Mutter bereits mit neun Jahren schrieb: »Meine Bestimmung ist, Komponist zu werden.« Dazu steht Kammermusikalisches von Modest Mussorgski auf dem Programm.



silent green Kulturquartier

22. November 2017

Mi 19.30 Uhr



RundfunkchorLounge

Werke von Rossini, Barber, Mendelssohn Bartholdy, Mussorgski und Ives



Rundfunkchor Berlin

Solisten des Rundfunkchores Berlin

Gijs Leenaars Klavier und Dirigent

Benjamin Goodson Dirigent

Bettina Rust Moderation

Jueri Gagarino DJ-Set



Gesprächsgäste:

Prof. Ulrich Weinberg Leiter School of Design Thinking

Michael Wolf freier Journalist

Heiko Ramsthaler Pädagoge John-Lennon-Gymnasium



Tickets: 10 € • Sitzplätze nach Verfügbarkeit.

Tel. (030) 20 29 87 22 • tickets@rundfunkchor-berlin.de

