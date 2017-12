Neue Rukka Accessoires: RWS-Hood, RWS-Neckwarmer, RWS-Light, RWS-Kidneybelt

Passend zur ungemütlichen Jahreszeit präsentieren die Finnen neues Rukka Windstopper-Zubehör (RWS), das den Wohlfühlfaktor beim Motorradfahren erhöht und zusätzlichen Schutz bietet. Neu im Angebot sind die Sturmhaube RWS-Hood, die Halswärmer RWS-Neckwarmer und RWS-Light und der Nierengurt RWS-Kidyneybelt.



100 Prozent winddicht, wasserabweisend, hochgradig atmungsaktiv und angenehmen Tragekomfort – das wünschen sich Motorradfahrer von Zubehör für die kalte Jahreszeit. Deshalb überzeugen die Produkte von Rukka durch hochwertiges Gore Windstopper-Material. Bei der RWS-Hood kommen zudem im Kopfbereich sogenannte Coolmax-Fasern zum Einsatz, die Feuchtigkeit besonders wirksam ableiten und leicht kühlen. So erfüllt die waschbare Sturmhaube auch einen hygienischen Zweck: Der Schweiß gelangt gar nicht erst in die Helmpolsterung. Sowohl bei der RWS-Hood als auch beim Halswärmer RWS-Light setzt Rukka auf das besonders leichte Material Gore WS-Light, das den Tragekomfort nochmals erhöht. Die RWS-Hood kostet 49,95 Euro, der RWS-Light – ebenfalls in Schwarz – ist ab 44,95 Euro zu haben. Beide Produkte stehen in den Größen S, M und L zur Verfügung. Der ebenfalls in diesen Größen, für 49,95 Euro erhältliche RWS-Neckwarmer bietet im Vergleich zum RWS-Light noch einen Klettverschluss hinten zur Weitenregulierung.



Der RWS-Kidneybelt bietet besonderen Schutz vor Wind und Nässe. Zudem profitiert der Fahrer von der integrierten Stützfunktion, die der Ermüdung der Rückenpartie vorbeugt. Dank des breiten Klettverschlusses kann die Gurtweite flexibel angepasst werden. Der RWS-Kidneybelt ist in den Größen XS, S, M und L für 54,95 Euro erhältlich. Alle Produkte werden in Schwarz angeboten.

