Pressemitteilung BoxID: 755477 (Ruine der Künste Berlin)

Am 7. Januar 2020 wird der Medienkunstpionier Wolf Kahlen 80

Er wird keine Retrospektive machen: 'Ich mache meine Ausstellungen, wenn sie reif sind, so reif wie die Werke. Wenn der Staub noch wirbelt. Unreife oder auch Überreife sind zwar auch schöne Bilder im Kreislauf des Vergänglichen, sind aber jetzt nicht dran.'



Mit seinen ersten Videotapes und seiner ersten VideoSkulptur 'Junger Felsen-Young Rock' hat er ab 1969 das Medium Video in der Kunstwelt mit ins Rollen gebracht. Die Konnotation 'like a rolling stone' ist nicht ganz zufällig. Schon 1967 hatte er eine Einzelausstellung in der Berliner Galerie Grossgörschen 35 dem genialen Medienapologeten Marshall McLuhan gewidmet, der damals in Deutschland so gut wie unbekannt war. Wie er ist Wolf Kahlen fest davon überzeugt, dass es keine wahrnehmbare Wirklichkeit per se durch unsere körperlichen Sinne allein gibt, sondern alle Wirklichkeiten nur auf medialem Wege, also vermittelt und temporär in Erscheinung treten. Alles, was uns umgibt, wirkt medial. Dazu erfindet der Mensch seit Urzeiten immer neue 'Erweiterungen seiner Haut' wie Schrift, Bild und Klang etc,, um 'noch Unsichtbares' ins Bewusstsein zu lassen. Als erklärbar. Medien, die 'alten' wie de 'neuen' sind unerlässliche Wahrnehmungsinstrumente.



Ob in Ritualen oder als virtuell wertvoller Papier als Geld oder das Mobilphone.



Darum ist für Wolf Kahlen von Anfang an jeder Mediale Prozess kunstfähig. In seinen Arbeiten lässt er Wolken, Wasser, Schnecken, Haare, Möbel, Bäume, Bücher, Videos, Klang und Geräusch, natürlich auch Fotos oder das Internet etc. in Prozessen agieren als Installationen, Skulpturen, Architekturen, interaktiven Netzstücken oder Texten.



Wolf Kahlen ist zeitlebens immer wieder nomadisierend, arbeitend oder lehrend unterwegs gewesen und liebt es vor Ort seine Ausstellungen zu machen. So sind seine Arbeiten zu grossen Teilen auch in Ländern wie China, der Mongolei, Japan, Taiwaan und den Himalayaländern in Privatbesitz zu finden. Er lehrte in den 70er Jahren mehrfach in den USA, Polen, Spanien, schon 1990 in China, 1992 am Bauhaus Dessau als erster nach der Wende und permanent bis 1982 an der Technischen Universität Berlin in der Architekturabteilung Intermediäre Künste.



In Tibet, Bhutan, Nepal, Spiti, Indien, Sikkim, Taiwan, Japan oder Burma hat er im Laufe der Jahre 1985 bis heute viele künstlerische Videodokumentationen gedreht. 1985 war er Consultant in Art and Architecture für das Königreich Bhutan. Auf einer unabgedateten Webseite (1992) ist seine Forschungarbeit (seit 1985) zu einem von ihm als 'Leonardo von Tibet' bezeichneten grossen Tibeter versammelt.



Der Universalist Wolf Kahlen hat viele Initiativen gestartet ( VideoForum des neuen Berliner Kunstvereins 1971, Aktionen der Avantgarde zu den Berliner Festwochen 1973 und 1974...)und zahlreiche andere nicht zuendegebracht.



Sein VideoTapes-Oeuvre allein zählt über 300 Arbeiten.



Wolf Kahlen wird zu seinem 80. Geburtstag also keine Retrospektive machen. Seine Retrospektiven sind seit Jahren als die Ruine der Künste Berlin (seit 1985) oder als Wolf Kahlen Museum - Intermedia Arts Museum in Bernau (seit 2005)permanent und lebendig.



Es passt zu seinem Wesen vielleicht doch neue Arbeiten spontan und unangekündigt zu zeigen. Die woran er gerade arbeitet, lassen das vermuten.



Die schon vorhandenen zwei Orte im Überblick jetzt ins Licht zu stellen ist eine Möglichkeit sein Werk im Jahr seines Geburtstags zu würdigen.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (