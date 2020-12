Rechtzeitige Buchung dringend empfohlen, rät der Veranstalter. Denn bei Radreisen in Friesland und Ostfriesland für die Saison 2021 ist die Nachfrage jetzt besonders groß. Die Gründe liegen auf der Hand: zum einen ist die Mär vom schlechten Wetter im Norden Deutschlands dank gegenteiliger Erfahrungswerte endgültig vom Tisch, zum anderen haben viele Urlauber, die im Sommer wegen der Corona-Pandemie im eigenen Land geblieben sind, entdeckt, wie wunderschön es in der rauen, vom Meer geprägten Landschaft mit ihren malerischen Fischerdörfern ist. Obwohl ein Vorurteil leider nicht widerlegt werden kann. Nämlich das vom Wind, der an der Nordseeküste immer von vorn kommt. Aber wer damit ein Problem hat, leiht sich eben ein Rückenwind-E-Bike (ca. 155 Euro/Woche).



Hier ein Blick ins vielfältige Angebot der „Sehnsuchts-Touren“ (ab 499 Euro). Es reicht von der sechstägigen Sternfahrt Ostfriesland, die vom Romantikhotel Reichshof in Norden aus sowohl ins Inland als auch auf die Inseln Norderney und Baltrum führt, bis zur 8-Tagetour Nordseeküsten-Radweg – Die schönsten Seiten der Nordsee von Emden nach Cuxhaven. Die Radreise Inselhüpfen Ostfriesland – Borkum, Norderney, Langeoog beinhaltet nicht nur Tagesausflüge zu den Nordsee-Inseln sondern auch zwei Übernachtungen auf der autofreien Insel Langeoog. Die beiden größten ostfriesischen Inseln gehören ins Programm der Tour Borkum, Norderney und Ostfriesland, auf der die Radler voraussichtlich Bekanntschaft mit Seehunden, Robben und Möwen machen werden.



Nordische Braukunst ist Thema der Biertour Ostfriesland. Während der Rundtour besuchen die Radler die „Ostfriesen Bräu“ in Bagband, probieren das „Tide Bier“ im Vareler Brauhaus und natürlich ein Jever in Jever. Und auf den Spuren Störtebekers verläuft die abwechslungsreiche 8-Tage-Radtour Ostfriesische Impressionen. Während der Kreuzfahrt durch Ostfriesland kann niemand seekrank werden. Denn diese „Kreuzfahrt“ erfolgt per Rad. Nur einmal geht’s auf’s Meer: mit der Fähre nach Borkum. Ein weiterer „Ankerplatz“ ist die Meyer Werft in Papenburg.



Die Radtour auf dem Ems-Radweg begleitet den Fluss von Münster bis zur Nordsee, die sich spätestens an Tag 5 bemerkbar macht - mit Werften, Seehäfen und Fischerdörfern. Und einen „kleinen Grenzverkehr“ absolvieren die Radler auf der Deutsch-holländischen Fehnroute von Emden nach Leer und Papenburg, ins niederländische Stadskanaal, Groningen, Delfzijl und zurück nach Emden.



