Radwandern in Südtirols Tälern

Neu: Brixen Sternfahrt

Brixen liegt mittendrin. Mitten in einem Urlaubsparadies mit mediterranem Klima und viel Sonne, im Herzen einer abwechslungsreichen Bergwelt mit den prächtigen Dolomitengipfeln als Bilderbuch-Kulisse und im Zentrum eines ausgedehnten Radwegenetzes, das in die schönsten Täler Südtirols führt. Die Radreise-Experten von Rückenwind nutzen die besondere Lage des hübschen Kulturstädtchens und machen es zum Ausgangspunkt für ihre neue Sternfahrt.



Das Hotel: Natürlich auch mittendrin. Das 4-Sterne-Hotel Krone, in dem die Radurlauber während dieser Sternfahrt wohnen, liegt in der wunderschönen Altstadt von Brixen. Ideal, um nach den Ausflügen noch mal vor die Tür zu gehen – zum Bummeln, Shoppen und Erkunden. Ein echtes Highlight ist der Wellness-Bereich des Hotels über den Dächern von Brixen.



Die Tagestouren: Am ersten Tag steht Bozen auf dem Programm. Angenehm zum Einradeln: der Radweg, der auf alten Eisenbahntrassen angelegt wurde, geht stetig leicht bergab. Nach einem Spaziergang durch die Laubengasse zum Ötzi-Museum und zum Waltherplatz erfolgt die Rückreise mit der Bahn. „Wenig Kilometer, viele Aussichtspunkte“ ist das Motto bei der Südtiroler Dörferrunde am nächsten Tag, die durch leicht hügeliges Gelände über ein Apfelhochplateau ins Pustertal führt. Das idyllische Eisacktal ist Ziel des dritten Tagesausflugs. Ausgangspunkt für die Radtour ist – nach einem Transfer zum Brennerpass – der kleine Grenzort Brenner am neu ausgebauten Radweg. Entlang der Eisack radeln die Ausflügler zur Fuggerstadt Sterzing, vorbei an Schloss Reifenstein und der berühmten Franzensfeste. Die Badesachen sollten für die nächste Tour eingepackt werden, denn der Vahmer See wird nicht nur umrundet, sondern lädt außerdem zu einem erfrischenden Bad ein. Auch eine Kneippanlage kann genutzt werden. Da diese Etappe nur 20 Kilometer lang ist, bleibt genug Zeit für eine Seilbahnfahrt auf die Plose, Museumsbesuche oder für eine schöne Wanderung. Last but not least wird – nach einem Bahn-Transfer bis Bruneck oder Toblach – das Pusteral erkundet, talauswärts und bergab. Ein gemütliches und – im wahrsten Sinne des Wortes – aussichtsreiches Unternehmen.



Die Radwege: Die meisten Routen dieser Sternfahrt führen über wunderschön angelegte Radwege entlang der Flüsse Eisack und Rienz oder über verkehrsarme Nebenstraßen. Überwiegend bergab und asphaltiert. Einzige Ausnahme: auf der Etappe zum Vahmer See sind kleine Steigungen und gut befahrbare Schotterwege zu überwinden.



7 Tage ÜF ab 559,- Euro, Tagesetappen zwischen 20 und 65 Kilometer. Elektroräder können für 180,- Euro gebucht werden.



