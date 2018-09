Schlemmerquiz in der Bergmannsklause am 26. Oktober

20.09.18

Im Herbst ist Schlemmer- und Ratezeit in der Bergmannsklause im ErlebnisZentrum Bergbau Röhrigschacht Wettelrode.

Das beliebte „Schlemmerquiz in der Bergmannsklause“ wird am 26. Oktober um 19.00 Uhr fortgesetzt.



Die Pausen während des 5-Gänge-Schlemmermenüs werden in gewohnt unterhaltsamer Weise mit Quizfragen rund um den Bergbau und die Region ausgefüllt.



Den Gewinnern des Abends winken Souvenirs aus dem Museumsshop und ein Gutschein für das nächste Schlemmerquiz.

Das gemeinsam zum Abschluss gesungene Steigerlied gehört selbstverständlich zum Programm.



Noch sind Karten erhältlich. Der Vorverkauf (23,50€ pro Person, Getränke nicht inklusive) erfolgt in der Tourist-Information Sangerhausen, Kaltenborner Weg 10 (im Bahnhof), Tel. 03464 19433



Das Schlemmerquiz am 16. November ist bereits ausverkauft!

(lifePR) (