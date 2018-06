Rosen und Fußball im Europa-Rosarium

Als Berg- und Rosenstadt ist Sangerhausen ein Begriff.



Manchmal wird Sangerhausen jedoch zur Fußballstadt, genau dann, wenn große Fußballereignisse in der Welt anstehen.



Am 17. Juni um 17.00 Uhr ist es wieder soweit: Das erste WM - Spiel der deutschen Nationalmannschaft (Deutschland-Mexiko) wird in der ROSENARENA im Europa-Rosarium live auf der 20m² LED-Wand übertragen.



Am 23. Juni um 20.00 Uhr und am 27. Juni um 16.00 Uhr laufen die Spiele Deutschland - Schweden bzw. Deutschland - Südkorea über den Bildschirm. Danach werden alle weiteren Spiele mit deutscher Beteiligung übertragen.



Der Eintritt ist wie immer frei. Für Speisen und Getränke ist gesorgt.



Sogar im Europa-Rosarium selber findet sich eine direkte Verbindung zum Fußball. 2 Fußballlegenden sind namentlich als Rose verewigt.



Eine kletternde Teehybride mit großen weißen Blüten, die fruchtig duften, trägt den Namen von Pelé, dem brasilianischen Ausnahmefußballer.



Auch Uwe Seeler, der großartige deutsche Nationalspieler wurde mit einer eigenen Rose bedacht. Die dauerblühende Floribunda mit lachsfarbenen duftenden Blüten wurde von Kordes gezüchtet.



Nicht nur deshalb lohnt sich es sich, vor dem Fußballspiel noch das Europa-Rosarium zu besuchen!

