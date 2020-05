Pressemitteilung BoxID: 799568 (Rosenstadt Sangerhausen GmbH)

Kuchensonntag im Rosenparadies!

Das Rosencafé im Europa-Rosarium bietet am Sonntag, den 24. Mai ab 11 Uhr eine bunte Auswahl an verschiedenen Kuchen vom Blech sowie Torten für den nachmittäglichen Kaffeetisch zu Hause an.



Gebacken wird nach traditionellen regionalen Rezepten, aber natürlich fehlen auch nicht die nur hier in der Rosenbäckerei handwerklich gefertigte Rosentorte und die Torte "Hohe Linde".



Verkauft wird der Kuchen im Bereich des Stadteingangs des Europa-Rosariums, somit entfällt der Eintritt. Allerdings lohnt sich ein Rundgang durch die größte Rosensammlung der Welt, denn Pfingstrosen, Wildrosen und frühblühende Strauchrosen haben schon ihre wunderbare Farbenpracht entfaltet.

