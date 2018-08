U.D.O. neues Album "Steelfactory" erscheint am heutigen Freitag- ab Donnerstag bekommt der ehemalige Accept-Sänger seine eigene TV-Show auf DMAX - erste Tourdaten veröffentlicht: ab 1. Februar in Deutschland unterwegs

Er ist eines der ganz wenigen unverwüstlichen Originale der internationalen Rockszene: seit mehr als 40 Jahren steht der Solinger/Wuppertaler Musiker Udo Dirkschneider auf der Bühne und haucht mit seiner starken, charismatischen Stimme zahlreichen Songs Ewigkeitscharakter ein.



Nachdem er während der letzten Jahre mit der Formation DIRKSCHNEIDER alte Accept-Klassiker noch einmal hochleben ließ und dafür weltweit frenetisch gefeiert wurde, erscheint am heutigen Freitag nun ein neues U.D.O.-Studioalbum mit dem Titel „Steelfactory“.



Kapitel eins nach Udo Dirkschneiders gebührender Hommage an seine alten Accept-Tage, welches noch einmal deutlich gemacht hat: es kann nur einen Udo Dirkschneider geben.



Mit „Steelfactory“ kehrt der Musiker nicht einfach nur zu U.D.O. zurück, sondern auch zu seiner Kernkompetenz. Deutlich beeinflusst von den zurückliegenden Shows mit DIRKSCHNEIDER weisen die Songs in ihrer mitreißend simplen Straightness einen Hymnencharakter auf, wie man ihn von anno damals kennt. „Steelfactory“ ist ein über alle Maßen zeitloses Album geworden und damit das eindrucksvolle Statement von jemandem, der längst ein stilprägendes Lebenswerk geschaffen hat.



Mit seinem erdigen, handgemachten Sound – unter der Mitwirkung von dem dänischen Produzenten Jacob Hanson (u.a. Volbeat) – trifft „Steelfactory“ jenen Nerv der Zeit, der spätestens seit der erfolgreichen DIRKSCHNEIDER-Tour weltweit wieder getriggert sein dürfte.



- es duftet schon: die „rock.kitchen Bratwurst“ und das rock.kitchen-Bier „Schwarze Tinte“ rechtzeitig zum Sendestart des neuen Formates auf DMAX im Handel – die Grillsaison wird in diesem Jahr nicht nur am Bildschirm verlängert!



Die Lieblingsrezepte der Rockmusiker, Backstage-Talk, Koch-Tipps und coole Sprüche werden hier in einen Topf geworfen



Rock-Legende Udo Dirkschneider ist Show-Host des Formats



Ab 6. September, immer donnerstags um 23:15 Uhr auf DMAX



am 6. September wirft die rock.kitchen, ein neues TV-Format, in dem sich alles um Kochen und Rockmusik dreht, ihren Grill an. On Top gibt es jede Menge Backstage-Talk und Tour-Geschichten. Am 6. September um 23:15 Uhr startet die erste Staffel der rock.kitchen mit insgesamt sieben Folgen auf DMAX. Show-Host ist kein Geringerer als Rock-Legende Udo Dirkschneider (Originalstimme von Accept, verantwortlich für Hits wie „Balls To The Wall“ oder „Princess Of The Dawn“).



In dem kulinarischen Talk-Format begrüßt Dirkschneider Musiker wie Apocalyptica, In Extremo, Sabaton, Powerwolf, J.B.O., Serum 114 und Gotthard am Grill, um mit ihnen locker zu plaudern und dabei – mit Unterstützung eines Profi-Kochs – ihre Lieblingsrezepte neu zu interpretieren. So werden sich in der ersten Folge Micco und Eicca von Apocalyptica mit der Kunst des Loup de Mer-Grillens und der Herstellung von Fisch-Popcorn beschäftigen. Die passenden Getränke spielen in der rock.kitchen ebenfalls eine Rolle: Spätestens in der „Weißbier-Challenge“ müssen sich die Gäste gegen Udo Dirkschneider beweisen und zeigen, dass sie nicht nur trinkfest sind, sondern auch den korrekten Ausschank beherrschen. Die Sendung besticht mit jeder Menge Insider-Talk, lockeren Sprüchen, Grill-Tricks und Rockmusiker-Geheimnissen. „Einige Kollegen und wir hatten die Chance, mit dem wunderbaren Udo Dirkschneider zu kochen“, so In Extremo-Sänger Micha Rhein dazu. „Das war ein echtes Erlebnis.“ Und seine Kollegen von Sabaon pflichten ihm bei: „Wir hatten eine großartige Zeit. Verpasst diese Sendungen nicht, es lohnt sich wirklich! So ein Konzept gab es noch nie!“



Stoff zum Nachgrillen gibt es ebenfalls: noch rechtzeitig vor Sendestart gehen die rock.kitchen Bratwurst sowie das rock.kitchen Bier „Schwarze Tinte“ in den Handel.



U.D.O.



Steelfactory World Tour 2018/2019 (viele weitere Termine folgen in Kürze)



28.10.2018

So

RU-St Petersburg

A2 Arena



31.10.2018

Mi

RU-Voronezh

50 Let Oktyabrya



01.11.2018

Do

RU-Rostov-On-Don

Arena Don



02.11.2018

Fr

RU-Krasnodar

Arena Hall



03.11.2018

Sa

RU-Stavropol

DDT



05.11.2018

Mo

RU-Moscow

Glav Club



06.11.2018

Di

RU-Yaroslavl

Tyuz



07.11.2018

Mi

RU-Kostroma

IKRA



09.11.2018

Fr

RU-Samara

Zvezda Main Hall



11.11.2018

So

RU-Ekaterinburg

Tele Club



12.11.2018

Mo

RU-Chelyabinsk

DK ZHD



13.11.2018

Di

RU-Omsk

OMC Khimik



15.11.2018

Do

RU-Kaliningrad

Yalta



17.11.2018

Sa

RU-Ufa

Ogni Ufy



18.11.2018

So

RU-Nizhny Novgorod

Milo



25.01.2019

Fr

UK-Minehead

Giants Of Rock Festival



01.02.2019

Fr

D-Heidelberg

Halle 02



02.02.2019

Sa

D-Regensburg

Eventhall Airport



03.02.2019

So

D-Stuttgart

LKA



06.02.2019

Mi

D-München

Backstage



08.02.2019

Fr

D-Memmingen

Kaminwerk



09.02.2019

Sa

D-Schwalmstadt

Festhalle Treysa



10.02.2019

So

D-Leipzig

Felsenkeller



12.02.2019

Di

D-Bochum

Matrix



13.02.2019

Mi

D-Hannover

Capitol



15.02.2019

Fr

CZ-Prag

Forum Karlin



19.02.2019

Di

D-Hamburg

Gruenspan



20.02.2019

Mi

D-Nürnberg

Löwensaal



03.03.2019

So

D-Berlin

Kesselhaus

