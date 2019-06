Pressemitteilung BoxID: 755436 (Rosenheim Rocks c/o Sandra Eichner)

ToTheMoon - Brandneuer Act um die beiden Top-Produzenten Abaz und X-plosive mit erster Single "Jolie" ab heute

Die deutsche Musikszene ist doch noch für eine Überraschung gut: mit ToTheMoon bringen die beiden angesagten Produzenten und Songwriter Abaz und X-plosive ein eigenes Projekt an den Start. Am 7. Juni wird ihre erste Single „Jolie“ erscheinen.



Und natürlich wären Imran Abbas (bekannt als Abaz) und Thomas Kessler (bekannt als X-plosive) nicht sie, wenn dabei nicht mit einem namhaften Gastmusiker aufwarten würden, für den sie ebenfalls bereits produziert haben: mit von der Partie beim Debüt ist kein Geringerer als Rapper Edin. Mit seinem Song „Magisch“ verzauberte er letztes Jahr die Republik, landete damit auf Platz 1 der Single-Charts und erhielt sogar eine Goldauszeichnung.



Goldene Hände beweisen Abaz und X-plosive ohne Frage schon seit längerem: Mit gemeinsam weit über 50 Gold-, Platin- und Diamant-Auszeichnungen gilt das Duo als eines der erfolgreichsten Urban-Producer- Teams in Europa. Neben deutschen Rap- Größen wie Kool Savas, Kollegah & Raf Camora / 187 Strassenbande, den Popstars Rea Garvey oder Nico Santos haben Abaz & X-plosive im vergangen Jahr auch in Frankreich, Italien und den U.S.A große Erfolge verbuchen können. Unter anderen erreichten sie zuletzt Platz 1 der US-Billboard Charts mit einer Produktion auf dem Album von PnB Rock.



Erst in diesem Jahr erntete das Duo Lorbeeren für seine Arbeit am Kool Savas-Hit „Deine Mutter“.



Mit ToTheMoon kreieren sie ihre eigene Welt. Für sie sind die 80er musikalisch eines der prägendsten und signifikantesten Jahrzehnte überhaupt. Die Songs sind ein Mix aus urbaner Popmusik und inspiriert von genau diesem Sound, der sich mit den Eigenheiten des jeweiligen Features vermischt. Die erste Single „Jolie“ gemeinsam mit dem Frankfurter Musiker Edin (Fiesta, Magisch) spiegelt genau das wieder. Soulige Vocals treffen auf 4-to-the-floor und warme Synthies.



Ein Kurs, den die beiden Tausendsassa mit ToTheMoon beibehalten wollen. Und da ihr Connection- und Freundeskreis in der Musikszene dank ihrer Arbeit riesig ist, darf man auch auf weitere Featured Acts und Gastmusiker gespannt sein.



