Pressemitteilung BoxID: 799069 (Rosenheim Rocks c/o Sandra Eichner)

TAUBERTAL-FESTIVAL 2021 -ALLE Künstler von diesem Jahr ziehen ins nächste mit um!

Аie 25. Ausgabe steigt nun vom 12. Bis 15. August 2021 - bislang gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit

Rothenburg ob der Tauber - Zweieinhalb Jahrzehnte gibt es Taubertal-Festival nun bereits. Auf das 25-jährige, das von 7. Bis 9. August 2020 hätte stattfinden sollen, müssen Festival-Fans ein Jahr länger warten. Allerdings gibt es dazu nun gute News: ALLE Künstler, die für dieses Jahr bestätigt waren, ziehen mit ins neue Jahr um! Das Line Up wird also in exakt identischer Form zeitversetzt um ein Jahr stattfinden. „Wir freuen uns sehr und bedanken uns herzlichen bei allen“, zeigen sich die Veranstalter erfreut darüber.“



Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. Der offizielle Verkauf der 2021-Tickets beginnt in Kürze. Er hätte normalerweise heute gestartet, damit einhergehend wäre eine leichte Preiserhöhung auf 153 Euro zum Tragen gekommen. „Es wird allerdings noch ein paar Tage dauern, bis unser Ticketsystem für 2021 umgestellt ist, so dass die nächsten Tage erst einmal noch alles bleibt wie es ist: es sind noch 2020er Karten zum alten Preis verfügbar, die für 2021 ihre Gültigkeit haben“, heißt es von Seiten der Veranstalter. Schnell sein lohnt sich also.



Diejenigen, die bereits ein Ticket besitzen, bekommen dieser Tage elektronische Post:



„Alle Ticketkäufer für 2020 werden in den nächsten Tagen von uns noch einmal gesondert benachrichtigt mit Informationen zu einer möglichen Rückerstattung“ so die Veranstalter.



Dass es sich dabei um einen Großteil der Acts handeln wird, ließen die Organisatoren dabei schon einmal durchsickern und bedanken sich an dieser Stelle bei der Flexibilität und dem Verständnis von Seiten der Künstler.



Trotz der Veranstaltungsverschiebung gibt es auch für dieses Jahr ein offizielles Festival-Shirt - das erfreute sich allerdings so großer Nachfrage, dass es momentan ausverkauft ist. „Die ersten Shirts erreichen ihre Besteller in den kommenden zehn Tagen. Wir werden alsbald nochmal eine weitere Auflage online bringen. Es sind außerdem noch weitere Motive in Arbeit.“



Zu haben ist das Merchandise hier: https://luvgreen.de/?utm_source=Taubertal-Festival+Newsletter&utm_campaign=e543a0a03d-EMAIL_CAMPAIGN_2020_05_01_11_26&utm_medium=email&utm_term=0_b4e90254e2-e543a0a03d-



Nach dem Festival ist eben immer irgendwie vor dem Festival.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (