Sie sind längst mehr als einfach nur Musik: die Hamburger Punk-Rap-Hip Hopper von SWISS & DIE ANDERN sind zu den Vorreitern einer ganzen Jugendbewegung geworden: als politisches und emotionales Sprachrohr sind sie zum Lifestyle avanciert.



Am 17. August erscheint ihr neues Album „Randalieren Für Die Liebe“ über Missglückte Welt/Soulfood Music.



Als Vorgeschmack hat die Band dazu den ersten Teil einer – nicht ganz ernst gemeinten – Wepisode und ein Video veröffentlicht:



Video: https://www.youtube.com/watch?v=fN7KFqpfujk



Webpisode: https://www.youtube.com/watch?v=uLLjaQrt_nI&t=1s



Punk trifft Rap, Eskalation und Pogo treffen ein brandaktuelles politisches Anliegen. SWISS & DIE ANDERN sind zeitpolitisch, gesellschaftskritisch und aussagekräftig. Musikalisch verpacken sie ihre Aussage als wahre Stilakrobaten mit einer gekonnten Mixtur aus Rap, Punk, Hip Hop, Rock und Pop. "In diesen Zeiten kann man einfach keine belanglose Musik machen!“, sagt Swiss, Frontmann von Swiss + Die Andern.



Swiss ist einer mit Ecken und Kanten, kein farbloser Zeitgenosse, ein echter „Typ“. Kein aalglatter, weichgespülter Schwiegersohntyp, eher von der Sorte „Kindchen, wen bringst denn da mit nach Hause, tut das denn Not?“. Und ja, es tut Not, denn sowohl die Festivallandschaft (Deichbrand, Open Flair, Ruhrpott Rodeo, With Full Force, Helene Beach, Juicy Beats uvm.), diverse aus allen Nähten platzende Touren, und eine mehrmals ausverkaufte Große Freiheit in Hamburg sowie zahlreiche Shows mit Wizo, Betontod, ZSK etc. zeigen, wie sehr SWISS & DIE ANDERN am Puls der Zeit leben.



Der Sound dieser musikalischen Straßenkämpfer ist laut, dreckig, wutgeladen und erinnert oft an Bands wie Rage Against The Machine und System Of A Down aber immer mit einer eigenen Note, die das Erbe der Hip-Hop Vergangenheit trägt. "Missglückte Welt“ ist dabei der Dreh – und Angelpunkt, um den sich die künstlerische Aussage rankt.



2015 veröffentlichten Swiss & Die Andern ihr Debütalbum „Große Freiheit“, dem nun ein Jahr später der Longplayer „Missglückte Welt“ folgte. Ein musikalisches Stück Straßenkampf, das das Credo der Band deutlich machte: Ein Prozent der Weltbevölkerung besitzt 50 Prozent des globalen Wohlstands; die Temperatur auf der Erde steigt, Wüsten und Meere breiten sich aus, Menschen müssen vor Dürre und Hochwasser fliehen; Kriege und Terror verursachen Millionen von Flüchtlingen; die fortschreitende Digitalisierung ist zu einem Kontrollinstrument der Mächtigen verkommen – wir leben in einer „Missglückte Welt“!



"Unser Staat trägt mit Waffenverkäufen in Krisengebiete dieser Welt zu all diesem Unglück bei und zu allem Überfluss werden die Menschen, die vor dem Terror und der Gewalt fliehen müssen auch noch von den Dümmsten der Dummen bedroht und gepeinigt. Warum demonstriert niemand vor den Rüstungskonzernen, wieso werden nicht Herr Gabriel und das Wirtschaftsministerium blockiert?“, fragt sich Swiss, auch stellvertretend für eine Generation Jugend, die ihre Existenz politisch und ökologisch hinterfragen muss. "Der Pöbel aus der deutschen Mitte bis hin zum rechten Rand tritt heftig nach unten und lässt sich aufhetzen von einer Presse, die schon vor vielen Jahren mit der Schlagzeile „Das Boot ist voll“ sehr viel Schaden angerichtet hat!"



Wenn am 17. August mit „Randalieren Für Die Liebe“ das dritte Album der Formation erscheint, wird es erneut laut werden.



Livetermine:



.05.2018 Apen - Apen Air



27.05.2018 Sohren - Full Pull



08.06.2018 TBA



09.06.2018 Bielefeld - Rock on the Beach



16.06.2018 Hof - IN.DIE.Musik Open Air



22.-24.06.2018 Scheeßel - Hurricane



22.-24.06.2018 Neuhausen ob Eck - Southshide







29.06.2018 Schwedt/Oder - POTY Festival



14.07.2018 Coesfeld - Rock am Turm



27.07.2018 Altheim Altheimer



- Open Air



28.07.2018 Megesheim - Krater bebt



03.08.2018 Elend bei Sorge - Rocken am Brocken



11.08.2018 Oberhausen - Olgas Rock



12.08.2018 Rothenburg - Taubertal Festival



17.08.2018 Karben - Karben Open Air



17.-19.08.2018 Großpösna - Highfield



19.08.2018 Hamburg - Dockville Festival



31.08.2018 Niedergörsdorf - Spirit Festival



01.09.2018 Obererbach - Pell Mell Festival



26.10.2018 Hannover - Musikzentrum



27.10.2018 Düsseldorf - Zakk



09.11.2018 Berlin - SO36



10.11.2018 Dresden - Beatpol



29.11.2018 CH-Zürich - Dynamo



30.11.2018 Nürnberg - Hirsch



01.12.2018 Chemnitz - AJZ



07.12.2018 München - Backstage



08.12.2018 Stuttgart - Hallschlag



09.12.2018 Frankfurt - Batschkapp



15.12.2018 Hamburg - Grosse Freiheit (AUSVERKAUFT)

