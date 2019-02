NEKROMANTIX - Dänische Psychobilly-Heroen gastieren am 22. März im Münchner Strom

25.02.19

Die Geschichte der NEKROMANTIX begann im Jahre 1989. Die Band wurde von Kim Nekroman gegründet, der in den dunklen Sümpfen des Untergrunds von Kopenhagen aufgewachsen war.Ihr erstes Album „Hellbound “ war eins der am meist verkauften nicht-britischen Alben des Psychobilly Genres aller Zeiten. In der englisch dominierten Psychobilly Szene, die Anfang der 90er Jahre schon etwas im Abflauen begriffen war setzte sich der neue, sehr schnelle und trotzdem melodiöse Stil der NEKROMANTIX schnell durch. Ihre Musik beschreibt man am besten mit: „Elvis meets the Wolfman“ mit einer Prise Punkattitüde und jeder Menge Monster Movie Trash – Texten veredelt.Es dauerte nicht lange und die Band gehörte zu den Big Playern des Genres. Nekroman ist das einzige verbliebene Mitglied aus dieser Zeit, lebt heute in LA und ist die treibende Kraft der Band. Ihre wilde live Show wird von ihm geprägt wenn er mit seinem Sargbass wie eine Furie über die Bühne hetzt. Neuestes Mitglied der Band ist Rene an den Stand up Drums. Rene ist unter anderem Frontmann der kanadischen Psychobillyband the BRAINS. Die harten schnellen Gitarrenriffs von Franc tun ein Übriges um im Pit die Fäuste fliegen zu lassen. Zwei Jahre nach ihrer letzten sehr erfolgreichen Europa Tour im Jahre 2017 kommen NEKROMANTIX für eine große Europatour wieder über den großen Teich.



22.03.2019 STROM Einlass : 20.00uhr Beginn : 20.30uhr NEKROMANTIX + REZUREX





Pressebild – und Text: Abdruck honorarfrei

Bild-Credit: Veranstalter

Sollte der Erhalt dieses Newsletters nicht mehr gewünscht sein, einfach ein kurzes „bitte raus“ an se@rosenheim-rocks.de

Ihre Daten werden NICHT weitergegeben und sind zum Versand von Pressemitteilungen sicher und datengeschützt bei uns gespeichert





Örtlicher Veranstalter: www.bright-light-concerts.com

(lifePR) (