MAX PROSA - Sein neues Album "Grüße aus der Flut" erscheint am 11. September - erste Single "Königin der Rätsel‟ ab heute veröffentlicht

Was macht die Schönheit eines Menschen aus? In seiner neuen Single besingt der Berliner Singer- Songwriter Max Prosa eine Faszination, die jenseits der Oberfläche zu finden ist. In flüchtigen Gesten und frei fliegenden Gedanken. „Königin der Rätsel‟ ist eine Hymne auf das, was wir im anderen sehen, ohne es zu begreifen. Eine Ode an die Merkwürdigkeit und Magie. Wenn eine geliebte Person selbstversunken beschäftigt ist, wenn sie hadert und zweifelt oder unversehens zu lachen beginnt.



Ab heute ist die Single erhältlich. Begleitet wird sie von einem Videoclip: https://youtu.be/4kod00kM0E8



Das lyrische Ich beobachtet dieses komplex schillernde Du sehnsuchtsvoll. Die zartbittere Wirkmacht dieses Songs liegt in der Erkenntnis: „Ich will Dich, heißt, ich muss dich nicht verstehen / ich brauch dich, heißt, ich lass dich wieder gehen‟. Loslassen wird da zum ultimativen Akt der Zuneigung. Denn Schönheit lässt sich weder analysieren noch festhalten, sondern muss ganz für sich scheinen können.



Max Prosa ist ein eigensinniger Geschichtenerzähler. Die Tragik und Leichtigkeit von „Königin der Rätsel‟ trägt er mit seinem Gesang. Rau, warm und trunken schön klingt seine Stimme. Ein „La La La‟ nimmt die Melancholie an die Hand. Die Gitarre schwingt sich tanzend empor. Und die Band an Bass, Schlagzeug und Mellotron spielt einen lässigen und zugleich äußerst kraftvollen Folk-Sound.



„Königin der Rätsel‟ ist die erste Vorbotin auf Max Prosas sechstes Studioalbum „Grüße aus der Flut‟, das im Bremer Studio Nord aufgenommen wurde und am 11. September 2020 erscheint. Die Nummer birgt bereits viel von der Essenz seines neuen Werks: Es geht darum, wie wir das chaotische Außen zu kontrollieren versuchen und dabei das wilde wie empfindsame Innere vergessen. Wenn ein alter Bummelzug durchs Land fährt und ein Glockenspiel ertönt, lädt Max Prosa die Welt poetisch auf. Eine heilsame Kraft, gerade in dieser Zeit.

