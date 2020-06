Pressemitteilung BoxID: 802263 (Rohrer-Immobilien GmbH Treuhandgesellschaft für Immobilienberatung und -vermittlung)

Rohrer Hausverwaltung: Mietstundung im gewerblichen Vermietungsbereich meist kostenintensiver als Inanspruchnahme staatlicher Förderprogramme

Valerie Krug neue Corona-Miet-Beauftragte bei Rohrer Hausverwaltung

Die Rohrer Hausverwaltung berät ihre Gewerbemieter derzeit intensiv zum Thema Mietstundungen. Felix Nuss, Geschäftsführer der Rohrer Hausverwaltung: „Dabei stellen wir fest, dass aufgrund des hohen Verzugszinses Mietstundungen kostenintensiver sind als die Inanspruchnahme staatlicher Förderprogramme, wie sie beispielsweise über die KfW angeboten werden.“



So wurden beispielsweise auch für größere Gewerbemieter zunächst Stundungsvereinbarungen angeboten. Die gesetzliche Verzinsung für die gestundete Miete beläuft sich derzeit auf 8,12 Prozent. Insofern war die Inanspruchnahme der KfW-Darlehen mit einem Zinssatz von 3 Prozent für die Gewerbemieter vorteilhafter. In den Fällen, bei denen Zuschüsse und günstige KfW-Darlehen bereits anderweitig verplant waren, wurden verzinsliche Stundungsvereinbarungen getroffen, um den nachhaltigen Geschäftsbetrieb des Mieters sicherzustellen.



„Das Thema erfordert tiefgreifende mietrechtliche und förderrechtliche Kenntnisse. Die teilweise existenziellen Herausforderungen bei den betroffenen Gewerbemietern können nur mit viel Fingerspitzengefühl und Empathie gemeistert werden.



Sich mit den entsprechen Möglichkeiten auseinanderzusetzen ist sehr zeitintensiv, so dass wir die Leiterin unserer Miethausverwaltung, Valerie Krug, als Corona-Miet-Beauftragte für das Thema etabliert haben“, so Nuss abschließend.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (