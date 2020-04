Pressemitteilung BoxID: 794562 (Robert Krick Verlag GmbH + Co. KG)

Der City Blog Würzburg ist online

Würzburger Unternehmer zeigen, dass sie da sind

Mehr denn je ist es – gerade in der aktuellen Zeit – wichtig, dass lokale Anbieter mit ihren Kunden im Gespräch bleiben. Das Internet ist dafür der entscheidende Weg. Der City Blog Würzburg bietet eine Plattform, auf dem Unternehmer ihren Kunden zeigen können, dass sie da sind.



Lokale Händler stehen in der aktuelle Situation vor besonderen Herausforderungen, wie auch das ZDF berichtet. Im Internet sichtbar und für Kunden auffindbar zu sein, ist wichtiger denn je. Der City Blog Würzburg, eine Plattform für Würzburger lokale Anbieter, ist nun online unter www.city-wuerzburg.com. Im City Blog Würzburg können Unternehmer auf aktuelle Services und Aktionen hinweisen – ob Lieferservices, den Versand ihrer Produkte zu Kunden nach Hause oder auch die persönliche Beratung per Videokonferenz oder per Telefon. Zusätzlich werden die Angebote über die Social-Media-Kanäle Facebook unter www.facebook.com/wuerzburgcity und Instagram unter www.instagram.com/city_blog_wuerzburg veröffentlicht.



Der City Blog Würzburg ist ein Gemeinschaftsprojekt von Händlern, Dienstleistern und Gastronomen und wird unterstützt von krick.com, vom Stadtmarketing „Würzburg macht Spaß“ und dem Handelsverband Bayern. Lokale Anbieter können entweder direkt Angebote unter www.city-wuerzburg.com eintragen oder unter Telefon 0800 0057425 anrufen.

