2. Platz für den City Blog Würzburg: city-wuerzburg.com

Am 16. Juli 2020 wurde im Festsaal des Bayerischen Wirtschaftsministeriums in München zum 10. Mal der Stadtmarketingpreis Bayern vergeben. Überreicht wurde der Preis von Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, welcher sich von den Projekten begeistert zeigt: „Die Gewinner, aber auch alle anderen Teilnehmer, die sich diesem Wettbewerb gestellt haben, zeigen eindrucksvoll, wie intelligente und innovative Konzepte für die Belebung der Innenstädte und des öffentlichen Raums heute funktionieren.“ Der City Blog Würzburg belegte in der Größenklasse der Städte ab 50.000 Einwohner einen hervorragenden 2. Platz und wurde mit einer Urkunde für „herausragendes Stadtmarketing“ ausgezeichnet.



„Online mehr Sichtbarkeit für die innerstädtischen Betriebe zu erzeugen – dieses Thema ist aktueller denn je. Blogger sind dabei für den Handel oftmals noch eine neue Welt. Um ein authentisches Bild zu zeichnen und mit vergleichsweise wenig Aufwand die Reichweite zu steigern, ist die gelungene Zusammenarbeit mit Bloggern in Würzburg ein erfolgreicher Weg mit Vorbildfunktion.“ lobte Michael Gerber, bcsd Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V. in seiner Laudatio.



Der City Blog Würzburg ist ein Gemeinschaftsprojekt von Unternehmen in Würzburg und wird unterstützt von krick.com, dem Stadtmarketing „Würzburg macht Spaß“ und dem Handelsverband Bayern. Durch das Online-Portal entsteht ein gemeinsames Bild der Einkaufsstadt Würzburg. Wolfgang Weier, Geschäftsführer von „Würzburg macht Spaß“ freut sich: „Das ist ein tolles Signal, wie stark Stadtmarketing in unserer Region aufgestellt ist.“

