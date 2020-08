Pressemitteilung BoxID: 810682 (Ringier AG)

Ringier: Wechsel an der Spitze von Legal

Manuel Liatowitsch wird neuer Chief Legal Officer sowie General Counsel der Ringier Gruppe. Er folgt auf Adrian Dudle, der sich nach acht Jahren bei Ringier einer neuen beruflichen Herausforderung stellt.







Der aktuelle Chief Legal Officer, Adrian Dudle (54), verlässt per Ende September das Unternehmen auf eigenen Wunsch. Dudle hat Ringier in der Phase der Transformation als Leiter der zentralen Rechtsabteilung aktiv begleitet, so beim internationalen Ausbau der Gruppe, der Bildung diverser Joint Ventures und dem Aufbau des internen Kontrollsystems.







Ringier CEO Marc Walder: «Adrian Dudle hat als Chief Legal Officer die Weiterentwicklung der Ringier Gruppe erfolgreich mitgeprägt. Er hat mir im Frühling mitgeteilt, dass er nach acht intensiven Jahren bei Ringier ein neues berufliches Kapitel aufschlagen will. Ich bedanke mich von Herzen bei Adrian Dudle und wünsche ihm für seine nächsten Etappen nur das Beste.» Adrian Dudle: «Ich danke der Familie Ringier, dem Verwaltungsrat und dem Group Executive Board für das in mich gesetzte Vertrauen. Nun werde ich mich zunächst meinen Verwaltungs- und Stiftungsrats-Mandaten widmen – sowie meinem langgehegten Buchprojekt.»







Manuel Liatowitsch (48) ist seit 2008 Partner der renommierten Zürcher Anwaltskanzlei Schellenberg Wittmer und seit 2015 Geschäftsleitungsmitglied. Neben seinem Spezialgebiet – komplexe Eigentümer-, Nachlass- und Governance-Streitigkeiten weltweit – hat er sich auch in der Beratung von grossen Familienunternehmen einen Namen gemacht. «Mit Manuel Liatowitsch verstärkt ein international erfolgreicher Jurist die Ringier Gruppe. Liatowitsch gehört zu den renommiertesten Prozessanwälten Europas», sagt Ringier-CEO Marc Walder. Liatowitsch hat an der Universität Basel studiert und promoviert und nahm seit 2005 regelmässig Lehraufträge an der Universität Zürich wahr.







«Ringier war für mich immer eine Ikone der Schweizer Wirtschaft. Das Unternehmen hat auf den digitalen Umbruch früh reagiert und ist heute ein moderner und internationaler Medien- und Marketplace-Konzern mit starkem Tech und Data, am Puls der Zeit. Teil davon zu werden, ist für mich als News- und Technologiejunkie eine grosse Chance und Herausforderung, auf die ich mich sehr freue.»



Manuel Liatowitsch wird seine Stelle am 1. Oktober 2020 antreten.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (