Coronavirus - Auswirkungen auf RinderAllianz-Veranstaltungen

Sunrise Sale 25 findet statt - Online verfolgen und beste Genetik kaufen! / YoungVision am 27./28. März 2020 abgesagt!

Vor so einer Situation standen wir in der 25-jährigen Geschichte unserer TOP-Genetik-Auktion noch nie! Aufgrund der aktuellen Krankheitsfälle infolge der Corona-Pandemie und um eine weitere schnelle Ausbreitung des Virus zu verhindern, haben wir uns entschieden, die für den 27. März geplante „Sunrise Sale 25“ erstmals als reine Online-Veranstaltung durchzuführen.



Der in diesem Zusammenhang angedachte zweitägige Jungzüchterwettbewerb „YoungVision“ sowie das Züchterforum finden nicht statt! Die Wettbewerbe der Jungzüchter sollen nach heutigem Stand und in Abstimmung mit der JungzüchterAllianz e.V. auf der Mela 2020 in Mühlengeez nachgeholt werden.



Sunrise Sale 25 - Online dabei sein!



Um trotz der massiven Einschränkungen Angebot und Nachfrage zusammen zu führen, sind wir online für unsere Kunden da – denn das Angebot zu unserem Jubiläums-Sale ist exquisit! Interessante Abstammungen, TOP-Exterieur, hohe und ausgewogene genomische Zuchtwerte, Rotbunt- und Hornlosgenetik stehen zur Verfügung und werden allen Ansprüchen für eine erfolgreiche Investition in die Zukunft gerecht.



Die Auktionstiere verbleiben in den Züchterställen. Zeitnah stellen wir allerdings Bilder und Videos dieser auf der Homepage der RinderAllianz www.rinderallianz.de, der Sunrise-Sale-Homepage www.sunrise-sale.com und auf Facebook zur Verfügung.



Die Online-Auktion startet am Freitag, dem 27. März um 08.00 Uhr und schließt um 22.00 Uhr. Informationen hierzu finden Sie auf den angegebenen Homepages.



Wir hoffen, mit diesem innovativen Veranstaltungskonzept einen Beitrag zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung des Coronavirus zu leisten und gleichzeitig unserer Verantwortung gegenüber den Rinderzüchtern bei der Vermarktung von Elitetieren gerecht zu werden.



