"Bundes Mühle" erfolgreichster Aussteller bei Körung

FleischrindVision verzaubert Bismark

Am 27. Februar öffnete die Bismarker Zuchtviehhalle erneut ihre Tore und fast 40 Fleischrindbetriebe machten sich auf den Weg, um ihre schönsten Tiere auszustellen. Der erste Teil am heutigen Tag enthielt die Körung, den Jungzüchterwettbewerb und die Wahl der besten Färse des Zuchtgebietes. Wer waren die Sieger?



Körung



33 Jungbullen der Rassen Fleckvieh-Simmental, Limousin und Charolais nahm am Donnerstag die dreiköpfigen Körkommission unter die Lupe. RÖ Vibo PP* aus der Röder GbR, Am Großen Bruch wurde als bester Charolais-Jungbulle ausgezeichnet. Die besten Limousin-Vertreter wurden mit Idefix PP* und dessen Stallgefährte Rondo PP* von Wolfgang Schulz, Wollenrade gekürt. Die mengenmäßig größte Körgruppe bildete die Fraktion Fleckvieh-Simmental. Aus 6 Gruppen stellte den 1a-Preis dreimal Albert Bunde und sein Jungbulle Hotte von Bundes Mühle PP* wurde Reservesieger. Der beste Bulle der Rasse war Tyson King von Bundes Mühle Pp von Christian Bunde, Drewitz. Vorallem die Fleckvieh-Simmental-Kollektion konnte in ihrer Qualität in den letzten Jahren bundesweit Akzente setzen.



Jungzüchter



Von 4-23 Jahren traten Nachwuchszüchter in den Ring und zeigten, ihr Können im Vorführen. Die 32 Kinder und Jugendlichen hatten zu Hause fleißig geübt und begeisterten das Publikum. In zwei Alterskategorien „Jung“ und „Alt“ war der Wettbewerb unterteilt. Bereits bei den Jüngsten war zu sehen, wie viele Kniffe sie bereits kannten. Die 11-jährige Letizia Marie Erhardt konnte unsere Preisrichterin überzeugen und vor Anna Neitzel beste junge Vorführerin werden. Mit dem Alter der Jungzüchter stieg auch die Qualität der Vorführleistung. Siegerin Alt wurde Lenya Sophie Luise Nagel vor Kim Witych. Mit diesen tollen Jungzüchtern ist uns um die Zukunft der Rinderzucht nicht Bange!



Fleischrindschau Teil 1 – Färsen Die Ergebnisse finden Sie in Kürze Online auf www.rinderallianz.de



Am Freitag geht es ab 9.30 Uhr weiter mit der FleischrindVision – Part 2. Die Wahl der besten Kuh mit Kalb und des besten Bullen stehen an. Spannender Höhepunkt des Tages wird ab 13 Uhr die Jungbullenauktion sein.

