Pressemitteilung BoxID: 792148 (RICS Deutschland)

RICS: Auswirkungen der Corona-Krise auf Assetklasse Wohnen im Vergleich gering

Nach Angaben der RICS Deutschland sind die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Assetklasse Wohnen zum jetzigen Zeitpunkt natürlich nicht absehbar und auch von der Länge der Krise abhängig. Im Vergleich zu anderen Immobilienanlagen werden sie jedoch vergleichsweise gering ausfallen.



Sabine Georgi, Country Managerin der RICS Deutschland: „Die Turbulenzen an den Börsen, sowie die zu anderen Assetklassen vergleichsweise sichereren Mieteinnahmen machen Wohnimmobilien gerade für institutionelle Investoren besonders in Krisenzeiten eher interessant. Überdies werden die Finanzierungszinsen niedrig bleiben. Daraus speiste sich im Wesentlichen der Preisanstieg der letzten Jahre.“



Martin Eberhardt FRICS, Vorstandsvorsitzender der RICS Deutschland: „Entscheidend wird dabei sein, in welchem Ausmaß sich die Bonität der Mieter eintrübt, und wie die Politik in Richtung Rettungsschirm der Arbeitsplätze umgehen wird. Wir erwarten kurzfristig eher kein Szenario, dass flächendeckend Menschen ihre Miete nicht bezahlen werden können, da der Staat viel tun wird, dieses zu verhindern.“



Bei der Vermietung von Wohnungen verteilt sich das Risiko für Investoren zudem auf eine hohe Anzahl an Einzelmietverträgen mit privaten Haushalten. Das sich daraus ergebende Mietaufkommen wird sich daher nicht dramatisch reduzieren. „Die Erfahrungen in der Finanzkrise haben uns gelehrt, dass die Fluktuation gering blieb – anwachsende Leerstände sind damit nicht zu erwarten“, führt Georgi aus.



Die RICS geht davon aus, dass in den nächsten Wochen bei Privatkunden allerdings mit einem spürbaren Rückgang der Verkäufe und Neuvermietungen zu rechnen ist, was Auswirkungen auf die Projektentwicklungslandschaft haben wird.



Eberhardt resümiert: „Da Wohnen ein zentrales Element unseres Lebens ist und damit schlicht und ergreifend auch die vier Wände und das Dach über dem Kopf, stufen wir die Assetklasse Wohnen letztendlich als sehr robust ein. Überdies ist sich die Branche ihrer sozialen Verantwortung sehr bewusst und wird im Falle eines Falles einvernehmlich nach Lösungen suchen.“

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (