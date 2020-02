Pressemitteilung BoxID: 784901 (RICS Deutschland)

Dr. Johannes Conradi wird zum Fellow der RICS ernannt

Die RICS Deutschland hat Dr. Johannes Conradi den Titel Fellow der RICS (FRICS) ehrenhalber verliehen. Im Rahmen des „Fellowship by Nomination“ werden Persönlichkeiten ausgezeichnet, die einen herausragenden Beitrag für die Professionalisierung in der Immobilienwirtschaft geleistet haben.



Dr. Johannes Conradi ist einer der führenden Anwälte für Immobilienwirtschaftsrecht in Europa. Seit über 20 Jahren ist er Partner der Sozietät Freshfields Bruckhaus Deringer und führt dort die weltweite Praxis im Immobilienrecht. Als Rechtsanwalt berät er nationale und internationale Investoren, Projektentwickler und Finanzinstitute sowie die öffentliche Hand in allen Fragen des Immobilienwirtschaftsrechts, insbesondere bei größeren und komplexen Transaktionen, Projektentwicklungen, Immobilienfinanzierungen und Joint Ventures. Er sitzt im Vorstand des Instituts für Corporate Governance in der deutschen Immobilienwirtschaft (ICG), ist Vorsitzender des Aufsichtsrats der alstria office REIT-AG, Mitglied in vielen weiteren Beratungsgremien und publiziert regelmäßig in seinem Fachgebiet.



Dr. Conradi hat mit seiner Expertise daran mitgewirkt, wichtige Prinzipien in den Bereichen Maklerrecht/Bestellerprinzip, Regulierung, Compliance und Ethik in Deutschland entscheidend voranzubringen, die in Einklang mit den RICS-Standards stehen. Er ist Mitherausgeber des Leitfadens „Green Lease – der grüne Mietvertrag für Deutschland“, für den die verantwortliche Projektgruppe in 2013 den immobilienmanager Award in der Kategorie Nachhaltigkeit gewonnen hat.



Martin Eberhardt FRICS, Vorstandsvorsitzender der RICS in Deutschland: „Wir freuen uns, mit Dr. Johannes Conradi einen der führenden Experten für Immobilienwirtschaftsrecht an Bord zu haben. Mit seiner fachlichen Exzellenz, seinem Engagement und seiner überzeugenden Persönlichkeit wird er uns dabei unterstützen, Impulsgeber zu sein und die Immobilienwelt verantwortlich mitzugestalten.“



Dr. Conradi: „Es ist eine große Ehre für mich, zum Fellow einer so traditionsreichen Immobilienorganisation ernannt zu werden, die weltweit hohes Ansehen genießt. Uns verbindet das Ziel, die Branche nachhaltig zu professionalisieren. Ich freue mich darauf, in diesem Sinne ein RICS-Botschafter zu sein.“

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (