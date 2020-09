Pressemitteilung BoxID: 813190 (rheingold GmbH und Co. KG)

Psychologische System-Relevanz von Marken

Die Corona-Krise fordert Marken dazu heraus, sich neu zu positionieren und das dynamische Umfeld intelligent und produktiv zu nutzen. „Covid19 hat den Alltag und damit auch den Produkt-Alltag der Menschen verändert, alle möglichen Selbstverständlichkeiten werden in Frage gestellt“, sagt rheingold-Psychologin Judith Behmer, die ihre Thesen am 8. September um 11 Uhr in einem kostenlosen Webinar präsentiert (Anmeldung über die rheingold-Webseite).



Bei den Menschen habe das nicht nur Verunsicherung ausgelöst, sondern auch eine höchst produktive Suchbewegung nach neuen Bewältigungsund Ausdrucksformen einer veränderten Realität. Marken können in dieser Phase der Transformation wie ein GPS-Gerät den Weg weisen und für den neuen Alltag sinnstiftende Angebote machen.



„Verbraucher wie auch Marken befinden sich zur Zeit in einer gigantischen Experimentierphase“, sagt Behmer. Trotz der Krise seien die Chancen für Marken groß wie nie, den Konsumenten in seiner Suchbewegung konstruktiv zu begleiten, entlang des Markenkerns Innovationen zu entwickeln und so nachhaltig neue Kultivierungsformen zu schaffen. „Marken strukturieren unseren Alltag viel mehr, als uns bewusst ist“, sagt die Psychologin. „Ihre Systemrelevanz darf auf keinen Fall unterschätzt werden!“



rheingoldWebinar Nr. 4:

„Psychologische System-Relevanz von Marken“



Worum geht es?

Judith Behmer, Diplom-Psychologin und Mitglied der Geschäftsführung, stellt die spezifisch psychologischen Aufgaben von Alltagsprodukten und Marken vor. Darauf aufbauend gibt sie Einblicke in die neuen Wirkmechanismen der Märkte und wie sie sich durch die Krise verändern.



Wer kann teilnehmen?

Die Webinare sind darauf ausgelegt Fachdiskussionen anzuregen und zu führen. Daher richten sie sich an Fachpublikum aus Marketing, Marktforschung und Werbung.



Wann findet das Webinar statt?

Am 08.09.2020 von 11 – 12 Uhr.



Wo kann ich mich anmelden?

Auf der rheingold-Webseite.





