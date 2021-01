Am 12. Januar 2021 lädt der Rheingauer Weinbauverband e.V. alle Interessierten ein, digital an der Winterfachtagung teilzunehmen. Unter dem Motto „Die Nachhaltigkeit im Weinbau und dessen Wirtschaftlichkeit“ werden interessante Beiträge aus Wirtschaft und Wissenschaft angeboten.



Am Vormittag, ab 09.00 Uhr beleuchtet Prof. Dr. Ilona Leyer von der Hochschule Geisenheim die Förderung der Biodiversität im Weinbau und gibt Auskunft über die Möglichkeiten für Rheingauer Betriebe. Im Anschluss geht Larissa Strub, M.Sc. ebenfalls von der Hochschule Geisenheim auf die Produktionskosten im Weinbau ein. Dabei betrachtet sie vor allem den Einfluss der Mechanisierung und das Einsparungspotenzial in Steillagen. Wie die Winzer den Herausforderungen des Klimawandels begegnen können und wie dies vor allem Permakulturen im Weinbau beeinflussen, erläutert Daniel Wyss von der Organisation Delinat, die sich für eine hohe Biodiversität im Weinberg einsetzt. Zum Abschluss des Vormittags stellt Dr. Wolfgang Patzwahl das VINAQUA-Wassermanagementsystem in Volkach als besonderes Beispiel aus der Praxis vor.



Am Nachmittag, ab 14.00 Uhr, stehen die derzeitigen Herausforderungen des Jahres 2020 & 2021 im Fokus.



Staatsministerin Priska Hinz wird die Sicht der Landesregierung darstellen, daneben gibt Weinbaupräsident Peter Seyffardt einen Rück- und Ausblick auf die regionale Weinbaupolitik.



Im Anschluss wird Sebastian Schul vom Hessischen Ministerium für Soziales und Integration von den guten Erfahrungen beim Umgang mit der Pandemie insbesondere bei den Saisonarbeitskräften im Weinbau berichten. Anschließend richtet Prof. Dr. Simone Loose einen Blick auf die Auswirkungen von Corona auf die globale Weinbranche und stellt die neuen Erkenntnisse aus dem ProWein Business Report vor.



Nach jedem Vortrag gibt es die Möglichkeit zum Meinungsaustausch mit dem Fachreferenten.



Weitere Informationen zur ersten digitalen Winterfachtagung sowie das genaue Programm finden Sie unter rheingau.com/winterfachtagung



Unter folgendem Link kann der Winterfachtagung digital beigewohnt werden: www.jvtvideo.de/...

