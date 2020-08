Pressemitteilung BoxID: 810147 (Rheinbahn AG)

Verbesserungen für die Rheinbahn-Kunden in Mettmann, Heiligenhaus und Ratingen

Fahrplanwechsel am 12. August 2020

Die Rheinbahn ändert zum Fahrplanwechsel am Mittwoch, 12. August, ihr Angebot im gesamten Netz. Dabei verlegt sie einige Fahrten oder passt sie an die Nachfrage der Fahrgäste an. Hier die Änderungen für Mettmann, Heiligenhaus und Ratingen im Einzelnen:



Linie U72



Samstags fahren die Bahnen zwischen 9 und 20 Uhr im 10-Minuten-Takt.



Linie 738



Montags bis freitags wird der 10-Minuten-Takt zwischen den Haltestellen „Hauptbahnhof“ und „Dreherstraße“ bis 21 Uhr ausgeweitet.



Linie 742



Montags bis freitags beginnt der 20-Minuten-Takt bereits um 13 Uhr statt wie bisher um 15 Uhr.



Montags bis freitags richtet die Rheinbahn neue Fahrten um 12:49 Uhr ab der Haltestelle „Mettmann, Jubiläumsplatz“, um 14:53 Uhr ab der Haltestelle „Haan, Gruiten S“, um 15:32 Uhr ab der Haltestelle „Haan, Markt“ und um 15:57 Uhr ab der Haltestelle „Gruiten Dorf“ ein. Die zusätzlichen E-Wagen-Fahrten um 12:45 Uhr ab der Haltestelle „Mettmann, Jubiläumsplatz“, um 14:36 Uhr ab der Haltestelle „Mettmann, Stadtwald S“, um 15:25 Uhr ab der Haltestelle „Haan, Markt“ und um 15:49 Uhr ab der Haltestelle „Haan-Gruiten, Dorf“ entfallen aufgrund der neuen Fahrten.



Montags bis donnerstags bietet die Rheinbahn eine zusätzliche Fahrt um 22:20 Uhr ab der Haltestelle „Haan-Gruiten S“ bis zur Haltestelle „Mettmann, Jubiläumsplatz“. Die Fahrt führt nicht über Gruiten, Dorf.



Linie 751



Der Anschluss zwischen den Linien 728 und 751 an der Haltestelle „Am Fettpott“ wird verbessert.



Linie 761



Montags bis freitags wird die Fahrzeit der Fahrt um 5:52 Uhr ab der Haltestelle „Kirchfeldstraße“ angepasst. Der Bus erreicht nun bereits um 6:08 Uhr die Haltestelle „Ratingen Mitte“ statt wie bisher um 6:11 Uhr. Dadurch entsteht an der Haltestelle „Ratingen Mitte“ Anschluss an die Linie 749 um 6:10 Uhr in Richtung Düsseldorf, Kaiserswerth.



In den Nächten von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag werden jeweils um 1:48 Uhr und um 2:48 Uhr zwei zusätzliche Fahrten ab der Haltestelle „Ratingen Mitte“ eingerichtet. Die Busse haben Anschluss an die Linie S6 an der Haltestelle „Ratingen Ost S“ und fahren nach Homberg (einschließlich des südlichen Ortsteils) und auch wieder zurück.



Linien O10, 741, 743, 756, 758 und 759



Auf diesen Linien passt die Rheinbahn die Fahrzeiten um wenige Minuten an, um den Fahrgästen pünktlichere Verbindungen mit besseren Anschlüssen zu bieten.



Information



Alle Änderungen zum Fahrplanwechsel finden die Fahrgäste in der Fahrplanauskunft, unter www.mehr-rheinbahn.de und in der App hinterlegt. Antwort auf alle Fragen gibt es rund um die Uhr unter der „Schlauen Nummer“ 01806. 50 40 30 (0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf).

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (