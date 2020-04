Pressemitteilung BoxID: 796245 (Rheinbahn AG)

Umleitungen für fünf Buslinien

Sperrung der A46 in Richtung Neuss

Wegen Bauarbeiten wird die A46 in Richtung Neuss zwischen den Anschlussstellen Eller und Holthausen gesperrt – von Dienstag, 28. April, 20 Uhr, bis Donnerstag, 30. April, 22 Uhr. Die Buslinien SB50, 780, 782, 785 und NE6 fahren großräumige Umleitungen. Durch die Umleitungen entfallen keine Haltestellen, jedoch kann es, besonders in den Hauptverkehrszeiten, zu Verzögerungen kommen. Hier die Änderungen im Detail:



Stadteinwärts



Die Busse fahren ab folgenden Haltestellen eine Umleitung bis zur Werstener Straße:





die Busse der Linie SB50 in Richtung Rheinterrasse ab der Ausfahrt Erkrath der A46,

die Busse der Linie 780 in Richtung Heinrich-Heine-Allee ab der Haltestelle „Erkrath, Rohrsmühle“,

die Busse der Linie 782 in Richtung Heinrich-Heine-Allee ab der Haltestelle „Hilden, Zum Großen Holz“,

die Busse der Linie 785 in Richtung Heinrich-Heine-Allee ab der Haltestelle „Am Schönekamp“,

die Busse der Linie NE6 in Richtung Hauptbahnhof ab der Haltestelle „Am Zault“.





Information



Durchsagen in den Bussen informieren die Fahrgäste. Durch die Umleitungen kann es zu Wartezeiten und Verzögerungen kommen. Die Rheinbahn bittet um Verständnis.

