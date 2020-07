Pressemitteilung BoxID: 809116 (Rheinbahn AG)

Für etwa sechs Wochen: Aufzug an der Haltestelle "Pempelforter Straße" außer Betrieb

Wegen eines technischen Defekts am Antriebssystem muss die Rheinbahn den Aufzug an der U-Bahn-Haltestelle „Pempelforter Straße“ reparieren lassen. Der Lift, der auf den Bahnsteig 1 der Linien U71, U72, U73 und U83 in Richtung Wehrhahn führt, ist daher ab heute, Mittwoch, 29. Juli, für etwa sechs Wochen, außer Betrieb.



Die Rheinbahn bittet um Verständnis und empfiehlt mobilitätseingeschränkten Fahrgästen, alternativ die Aufzüge an der Haltestelle „Schadowstraße“ oder die Haltestelle „Wehrhahn S“ zu nutzen.

