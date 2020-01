Pressemitteilung BoxID: 783640 (Rheinbahn AG)

Änderungen für die Stadtbahnlinien U74 und U76, Umleitungen für die Buslinien 828 und 833

Bomben-Entschärfung in Heerdt

Wegen einer Bomben-Entschärfung in Heerdt wird der Bereich rund um die Willstätterstraße gesperrt. Die Entschärfung ist für den heutigen Donnerstagabend, 23. Januar, geplant. Wenn die Sperrung beginnt, werden voraussichtlich die Stadtbahnlinien U74 und U76 sowie die Buslinien 828 und 833 betroffen sein:



Linien U74 und U76



Aus der Innenstadt kommend, enden die Bahnen bereits an den Haltestellen „Belsenplatz“ oder „Am Seestern“. Aus Krefeld und Meerbusch kommend, enden die Bahnen bereits an der Haltestelle „Meerbusch Büderich, Landsknecht“. Die Bahnen können die Strecke zwischen den Haltestellen „Am Seestern“ und „Meerbusch Büderich, Landsknecht“ nicht befahren.



Linien 828 und 833



Die Busse fahren großräumige Umleitungen und verbinden die Haltestellen „Belsenplatz“, „Am Seestern“ und „Meerbusch Büderich, Landsknecht“ miteinander.



Information



Durchsagen in den Fahrzeugen informieren die Fahrgäste. Wann genau die Bahnen und Busse wieder nach Fahrplan fahren können, entscheidet die Einsatzleitung von Polizei und Rheinbahn vor Ort. Die Rheinbahn bittet um Verständnis und versucht, den normalen Betrieb so schnell wie möglich wieder aufzunehmen.

