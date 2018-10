Schwarze Pizza von ConCrafter Luca gibt es jetzt bei REWE

15.10.18

Neuer Coup von ConCrafter Luca: Deutschlands führender Entertainment-Influencer hat eine ungewöhnliche Tiefkühlpizza kreiert, die es ab heute (15.10.) bundesweit in den REWE-Märkten und im REWE Lieferservice gibt. Die Produktneuheit zeichnet sich durch die verwendete pflanzliche Aktivkohle aus, die den Boden der Pizza Prosciutto tiefschwarz färbt. Dabei kooperiert Luca mit dem Hersteller "Gustavo Gusto", der seit 2016 Tiefkühlpizzen in höchster Qualität produziert. Stylisch ist aber auch das Verpackungsdesign. Der Karton ist komplett schwarz und trägt das bekannte Luca-Smiley.



Der bekennende Pizza-Liebhaber Luca hat mit 3,3 Millionen YouTube-Abonnenten und 2,2 Millionen Instagram-Followern eine riesige Fan-Basis, die er zu aktivieren weiß. Bereits 2017 brachte er mit Gustavo Gusto eine vegetarische Pizza Margherita heraus, deren limitierte Stückzahl beim Exklusivpartner REWE in kurzer Zeit verkauft war. Mehr als 7,5 Millionen Views erreichten seine Videos zur Pizza, zusätzlich gab es etliche Reviews anderer Creatoren. Zu einem Meet & Greet inklusive Verkostung in einem REWE-Markt in Köln kamen rund 3.000 Fans (https://www.youtube.com/watch?v=E78VhES0WDw&feature=youtu.be).



Im Unterschied zum Vorjahr ist die innovative Pizza Prosciutto nun ganzjährig bei REWE verfügbar. Zum Verkaufsstart seiner zweiten Pizza sorgt Luca selbst dafür, dass ausreichend viele Packungen in der Tiefkühltruhe liegen und stellt dabei auf seine unnachahmliche Art und ganz nebenbei den REWE-Markt auf den Kopf (https://youtu.be/Clm28WWcaww). Was das Produkt so besonders macht, verrät Luca zum Kommunikationsstart in diesem Video (https://www.youtube.com/watch?v=XzaiWfSGvRI).



REWE begleitet die Produkteinführung ebenso mit verschiedenen, aufmerksamkeitsstarken Aktivitäten auf den Social-Media-Kanälen. So steht Luca im REWE-YouTube-Kanal zu seinem Video und der Kooperation mit exklusiven Einblicken und Aussagen unterhaltsam Rede und Antwort (https://youtu.be/Tuz4jyYSb0M). Vom 15. bis 20. Oktober gibt es die schwarze Luca-Pizza zum Aktionspreis von 3,49 €.

