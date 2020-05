Pressemitteilung BoxID: 799360 (REWE Markt GmbH)

Besondere Aktion von L'Oreal

Danke-Pakete für Marktmitarbeitende von REWE und PENNY

Die Helden des Handels sind derzeit in aller Munde und erhalten von vielen Seiten die verdiente Anerkennung. Auch das Kosmetikunternehmen L'Oreal zollt den Markt-Mitarbeitenden von REWE und PENNY nun mit einer besonderen Aktion seinen Respekt.



Ab Mitte Mai verschickt L'Oreal Danke-Pakete an die REWE- und PENNY-Märkte. Darin enthalten: eine "Thank-you"-Karte, ein Desinfektions-Handgel sowie ein Kosmetik-Artikel für jeden Mitarbeiter.



Das Team der Consumer Products Division von L'Oréal Deutschland möchte mit den Thank-you-Boxen ein Dankeschön an die Markt-Teams von REWE und PENNY für deren unermüdlichen Einsatz richten. Die Pakete werden von L'Oréal direkt an die Märkte verschickt, um die Lager-Logistik nicht zusätzlich zu belasten. Von Mitte Mai bis Anfang Juni sollen insgesamt 16.500 Boxen mit insgesamt 330.000 Produkten für die Mitarbeitenden von REWE und PENNY verschickt sein.



"Seit über zwei Monaten arbeiten unsere Marktteams weit über das normale Maß hinaus und halten, wie es Bundeskanzlerin Angela Merkel formuliert hat, "...den Laden am Laufen...". Umso mehr freuen wir uns, dass in diesen schwierigen Zeiten ein Partner der REWE Group ein solches Zeichen der Wertschätzung und Anerkennung setzt und an unserer Seite steht. Im Namen aller Mitarbeiter von REWE und PENNY möchte ich mich herzlich bei L'Oréal für die gelungene Dankeschön-Aktion bedanken, sagt Hans-Jürgen Moog, als REWE Group-Bereichsvorstand für den Einkauf von REWE und PENNY verantwortlich.



"Ob im Büro, in den Verwaltungen oder vor allem in den Märkten, wir möchten uns im Namen der gesamten Consumer Products Division von L'Oréal herzlich bei allen Mitarbeitern von REWE und PENNY bedanken! Durch Eure offenen Türen konnte so der Kontakt zu unseren Konsumenten aufrechterhalten werden und wir schätzen sehr, dass Ihr so viel Positivität und das für uns so wichtige bisschen Schönheit in den Krisenalltag gebracht habt! Als Dankeschön für Euren unermüdlichen Einsatz haben wir Euch ein "Merci Paket" mit den Lieblingsprodukten unserer Mitarbeiter zusammengestellt - wir wünschen Euch damit viel Freude!", so Anna Weste, Geschäftsleitung der L'Oréal Consumer Products Division.

