Mit den Mini RC Trucks von Revell Control sind kleine Einsatzleiter immer bereit: Verstopfen Schnee und Eis die Straßen, zeigt der MAN TGS 28.430 Winter Service Truck seine vielseitigen Talente und für den täglichen Abfalltransport ist der MAN TGS 26.320 Garbage Truck im Einsatz. Die beiden lizenzierten Trucks von MAN sorgen im Kinderzimmer für Ordnung. Geeignet sind die detaillierten und originalgetreuen Einsatzfahrzeuge für junge Räumungsprofis ab 8 Jahren.



Im Winter sorgt er für freie Straßen: Der MAN TGS 28.430 Winter Service Truck ist in seiner knalligen, orangen Lackierung auch von weitem zu sehen. Ausgerüstet mit dem großen Schneepflug schiebt er nicht nur im Original den Schnee beiseite und garantiert freie Fahrt, sondern sorgt auch im Kinderzimmer für ein optimales Räumergebnis. Die mächtige Pflugschaufel ist manuell beweglich und macht den Spielspaß so noch realistischer.



Für noch mehr Sauberkeit ist der MAN TGS 26.320 Garbage Truck zuständig. Bei seinen Einsätzen im Stadtverkehr leert er zuverlässig alle Mülltonnen auf dem Weg. Gerade die kleinsten Fans treffen so jeden Tag im Kinderzimmer auf den großen Helden. Damit die kleinen Müllmänner noch authentischer in die Abfallbeseitigung einsteigen, liegt ein Abfallsammelbehälter bei, der immer wieder befüllt und ins Fahrzeug entleert werden kann.



Beide Trucks begeistern auch unter der Haube mit jeder Menge Technik. Die 13,5 cm langen Modelle sind mit wiederaufladbaren Akkus ausgestattet, die bereits im Lieferumfang enthalten sind. Die beiden Trucks werden bequem direkt über die Fernsteuerung aufgeladen. Die 2-Kanal-MHz-Steuerung sorgt für bestes Fahrverhalten in alle Richtungen, so dass die Elefanten der Straße auch in engen Situationen immer einen Ausweg finden. Bis zu acht Minuten sorgen die beiden für Ordnung und Sauberkeit, bevor sie eine kurze Ladepause von vier Minuten einlegen.



Alle weiteren Informationen zu Revell stehen unter www.revell.de zur Verfügung.

