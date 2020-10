.

Seit vielen Jahren arbeiten wir an der Etablierung nachhaltiger Prozesse in der gesamten Wertschöpfungskette. Neben größtmöglichem Augenmerk auf Verwendung hochwertiger und langlebiger Materialien sowie einer ausgezeichneten Verarbeitung der Produkte, besteht die kommende 2020/21 Reusch Handschuhkollektion bereits zu über 25 Prozent aus Modellen mit recycelten Materialien sowie zu 10 Prozent aus komplett PFC-freien Produkten. Dieser Ansatz soll in Zukunft weiter intensiviert werden.



Mit der „mo:re“ Linie haben wir alle bisherigen Anstrengungen im Bereich umweltschonender Produktion gebündelt um eine Reihe hochwertiger, extra warmer, wasserdichter und äußerst langlebiger Skihandschuhe zu entwickeln. Die in drei unterschiedlichen Ausführungen (mit kurzem Abschluss / mit langem Abschluss / mit langem Abschluss, Lobster Konstruktion und herausnehmbarem Innenhandschuh) entwickelten „Explorer“ Modelle beinhalten:





PFC-freies, extrem widerstandsfähiges 3-Lagen Softshell-Obermaterial.

PFC-freies, chromfreies Leder.

Zu 100% aus Recyclingmaterial (PCR) bestehende, PFC-freie R-TEX® PCR Membrane.

Zu 100% aus Recyclingmaterial (PCR) bestehende, biologisch abbaubare PrimaLoft® Silver Bio™ Isolation*.

Zu 85% aus Recyclingmaterial (PCR) bestehendes Innenfutterrecycled lining material.



