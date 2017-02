REIMA AirConcept lässt Bilder duften!

Damit dem Kunden oder Besucher ein angenehmer Duft und ein schönes Bild nicht mehr aus dem Sinn gehen, hat REIMA AirConcept den "Blickfang für die Nase", das "LED Duft-Display" und den "LED Duft-Prospektständer" entwickelt.



Im Rahmen einer Kooperation stellt das sächsische Duftmarketing-Unternehmen, REIMA AirConcept GmbH aus Meerane, die „LED Duft-Displays" erstmalig auf der EUROSHOP 2017 in Düsseldorf der Öffentlichkeit vor. Die Displays im großzügigen Din A1 Format und die Prospektständer mit drei Din A4 Fächern verfügen über ein integriertes Raumduftgerät. Die Besonderheit ist die neuartige LED-Hintergrundbeleuchtung in Kombination mit der aktuellsten Generation von Duftgeräten. Das bedeutet, die austauschbaren Bildmotive und Informationen, welche auf einer Spezialfolie gedruckt werden, erscheinen wesentlich edler und schärfer, da sie zu Hundertprozent vollflächig ausgeleuchtet werden.



Das auf der Rückseite der Displays befindliche Duftgerät "Aroma-Streamer® 650" arbeitet nach dem Prinzip der Kaltverdunstung und gewährleistet die gleichmäßige Komplexität des Duftes. Die schonende und mikrofeine Duftvernebelung ermöglicht eine rasche Aromatisierung von Flächen bis 100 m². Durch einen integrierten Multifunktionstimer kann das Leucht-Duft-Display einfach auf die gewünschten Betriebszeiten programmiert werden. Sekundengenaue Duftintervalle garantieren einen gleichmäßigen und optimalen Beduftungseffekt.



Information und Funktion schafft Aufmerksamkeit in höchster Perfektion



Durch das harmonische Zusammenspiel von visuellen und olfaktorischen Elementen wird eine bessere, kundenorientierte Gefühlswelt aufgebaut. Informationen in Verbindung mit passendem Duft verstärken die Wahrnehmung und Erinnerungswerte um ein Vielfaches. Abgestimmt auf individuelle Bedürfnisse besteht die freie Auswahl des Bildmotives und Duftes. So kann beispielsweise die plakative Werbung für einen neuen Schokoriegel mit einem leckeren Schokoladenduft hinterlegt werden. Eine Werbebotschaft die den Appetit anregt und intensiv wirkt.



Nur wenig spricht uns Menschen so sehr an wie Bilder und Düfte. Sie sind emotional und aufmerksamkeitsstark. Wer kennt nicht die Redewendungen: „einen guten Riecher haben“ und „ein Bild sagt mehr als tausend Worte“, so die Meinung von Jens Reißmann, einer der beiden Geschäftsführer und Seniorparfümeur von REIMA.



"Corporate Scent" - Ein eigener Firmen-Duft als Marke



REIMA vertreibt seit ca. 20 Jahren weltweit Duftgeräte und Duft, vom Großgerät für den Einsatz in Klimaanlagen von Flughäfen, Duftgeräte für die Shop-Beduftung bis hin zum kleinen Duftspender für das Büro. Durch erfahrene Parfümeure entstehen fast alle der über 300 ständig verfügbaren Duftkompositionen im hauseigenen Duftlabor. Selbst ein eigener CI-Duft für Unternehmen kann kreiert werden. Ein persönlicher Firmenduft als "Marke", der das Erscheinungsbild und die Identität von Unternehmen in Shops, Filialen, Messen und Produkten unverwechselbar und einzigartig kommuniziert.

