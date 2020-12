Bei der diesjährigen Studie „Deutscher Kunden Award 2020“ überzeugt reifen.com erneut mit Top-Platzierungen und erhält branchenübergreifend für seinen Onlineshop und seine Filialen eine herausragende Beurteilung.



Die Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien mbH befragte hierfür mehr als 330.000 Kunden zu insgesamt 2.261 Unternehmen aus 233 Branchen. Untersucht wurden Kundenzufriedenheit, Kundenservice und Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Multi-Channel-Spezialist reifen.com konnte in der Kategorie Reifenhändler in allen Bereichen überzeugen und seine Position im Vergleich zum Vorjahr teilweise sogar verbessern:



Kundenservice: Platz 1 Filialisten und Platz 1 Onlineshops



Preis-Leistung: Platz 1 Filialisten und Platz 1 Onlineshops



Kundenzufriedenheit: Platz 2 Filialisten



Weitere Informationen zur Studie und zur Methodik „Deutscher Kunden Award 2020“ lesen Sie hier.



„Die Auszeichnung mit dem Deutschen Kunden Award 2020 zum Abschluss eines außergewöhnlichen und herausfordernden Jahres freut uns natürlich sehr. Unser konstant gutes Abschneiden, auch bei vielen vorausgegangenen Studien, ist eine tolle Anerkennung. Dafür möchte ich mich bei unseren Kunden und Partnern bedanken. Gleichzeitig spornt es uns an, weiterhin Servicequalität auf höchstem Niveau zu bieten“, sagt Monica Forjan, Head of Marketing der reifencom GmbH.



Der Reifenexperte aus Hannover hat in diesem Jahr für seine überzeugende Performance bereits verschiedene andere Auszeichnungen erhalten, darunter „Service Champion“, „Deutschlands beste Online-Shops“, „Deutschlands bester Online-Reifenhändler“, „Top-Shop“ und „Höchste Kundentreue“.

(lifePR) (