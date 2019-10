Pressemitteilung BoxID: 770983 (Reifen-Stiebling GmbH)

"Wir sind Familie!"

"Reifen Stiebling" feiert 90. Geburtstag mit einem großen Fest für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter / Jubilarehrungen und Verabschiedung

„Wir sind kein Konzern! Wir sind Familie!“ Mit diesen knappen Sätzen begrüßte Christian Stiebling etwa 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und deren Familien, die am Stammsitz in Herne das 90-jährige Bestehen des Reifenfachhändlers „Reifen Stiebling“ feierten. Bewusst hatte sich der der Geschäftsführer, der das Unternehmen in der dritten Generation leitet, für eine interne Feier entschieden, um damit das besondere Verhältnis zu seinen Mitarbeitern in allen zwölf Filialen auszudrücken: „Sie sorgen dafür, dass wir eines der bestaufgestellten Unternehmen der Branche sind und zu den führenden Mobilitäts-Dienstleistern in NRW gehören“, lobte der 61-jährige Geschäftsführer, „und das wollen wir heute gemeinsam feiern“.



Dafür wurde an der Jean-Vogel-Straße zwischen Montagehalle und der Reifen-Runderneuerung eine Kirmes aufgebaut, mit „Hau-den-Lukas“, Rennsimulatoren und Barbecue-Ständen. Und da zu einer Geburtstagsfeier auch Geschenke gehören, erhielt jede Filiale inklusive des Herner Autoteile-Shops, der Verwaltung und des selbstständigen Großhandels von Christian Stiebling und seinem Sohn Alexander, der für die 4. Generation steht, einen Scheck.



Etwas Wehmut kam bei der Jubilarehrung auf: Mit Herbert Fernau und Werner Rosenstiel wurden zwei echte „Stiebling“-Gesichter nach fast 50 (!) Jahren Zugehörigkeit in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. 40 Jahre bei Reifen Stiebling arbeitet Wilhelm „Willy“ Wartlik, seit 25 Jahren sind Nicole Ostdorf, Carsten Duchna und Joachim Böttcher dabei. Anschließend wurde bis in die frühen Morgenstunden gefeiert, unter anderem mit dem eigenen Stiebling-Song „Menschen mit Profil“, vorgetragen vom zweiten Stiebling-Sohn Tobias – eine Familie eben!



Mehr Informationen: www.reifen-stiebling.de

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (